Un nuevo 'nepotismo' entre los inversores desata la 'fiebre del oro' en BME Growth

Los mercados siempre descuentan expectativas, es algo habitual, pero en algunas compañías de BME Growth parece haberse desatado una especie de fiebre del oro que eleva precios de firmas que apenas llevan dos meses cotizando hasta un 300% por encima de su valoración inicial. Es el caso de EiDF, firma especializada en la energía solar. Lidera las alzas en todo 2021 dentro de BME Growth, a pesar de que su estreno se produjo hace solo dos meses. Sus títulos se han revalorizado un 307,1%. A cierre del mes de agosto esta subida era del 193%, y su capitalización ha pasado de 57 millones a 232 millones de euros. Cuenta con un free float del 21%. ¿Quién está detrás de estas subidas? Distintas fuentes refuerzan la teoría de una suerte de nepotismo entre inversores particulares y cualificados que, con muy poco dinero, pueden mover a su antojo las cotizaciones.

Cinco de los siete estrenos que han tenido lugar en el seno de BME Growth este verano se cuelan entre las ocho firmas más alcistas del mercado de pymes español. Se trata de Aeternal Mentis -que sube ya un 196,4%-, Endurance Motive -otro 136,8%-, Miogroup -un 89% al alza- y Parlem Telecom -un 73%-. Curiosamente, todas ellas aterrizaron con una capitalización inferior a los dos grandes debuts del antiguo MAB: el de Arteche -de energía eólica- y el de LLYC -consultora de comunicación-. La valoración de estas compañías se situó en una horquilla de entre 16 y 57 millones de euros. "¿Qué sentido tienen estas subidas en compañías que en algunos casos no tienen ni siquiera ebitda positivo? Es un espejismo", apuntan desde uno de los proveedores de liquidez de las compañías de BME Growth.

"Se trata de valores muy estrechos, pequeños, con poco free float y un grupo de inversores a los que les da igual y se crea una especie de fiebre del oro", reconocen fuentes próximas a las compañías. Esto provoca que con muy poco dinero se pueda levantar la cotización de uno de estos valores en escasas sesiones. Ahora bien, estas mismas fuentes reconocen que "al igual que las subidas, las caídas pueden ser también muy importantes".

La limitación que tienen los inversores institucionales para invertir en compañías de tamaño tan reducido conduce a pensar que es el minoritario quien está detrás de semejantes revalorizaciones. Desde BME Growth creen que se trata de "un perfil más experto", acostumbrado a mirar con lupa los valores donde invierten.

La realidad, en cambio, demuestra que faltan datos para poder evaluar bien las perspectivas de estos valores en el futuro futuro. "Ni la sociedad rectora BME MTF Equity ni la CNMV han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido del documento informativo [folleto de salida]. La responsabilidad (...) corresponde al emisor. El Mercado se limita a revisar que la información es correcta, consistente y comprensible". Es lo que se puede leer en cada uno de los folletos de las firmas de BME Growth que exime de responsabilidad a la Bolsa. No hay que olvidar que es ella, y no la CNMV, la supervisora de este mercado de pymes al tratarse de un bolsa multilateral de negociación y no de un mercado regulado, como sí es el Continuo.

Algunos de los nuevos estrenos llevaban en sus folletos de manera explícita previsiones a 3, 4 y 5 años. El reglamento europeo sobre operativa financiera indica que "se deben explicar y evaluar los factores que pueden afectar a las compañías, pero no menciona en ningún caso que se deban dar proyecciones detalladas a cinco años vista de los principales parámetros de resultados, como ventas, ebitda o resultado neto", explican fuentes financieras relevantes en el sector.

Por ejemplo, Aeternal Mentis prevé pérdidas de 1,26 millones para este año, 2,85 en 2022, 0,5 millones en 2023 y ganar 4,07 millones en 2024 y 11,1 en 2025. Parlem aspira a multiplicar por 3,2 veces su cifra de negocios hasta los 60 millones que estima para 2024. EiDF solo ha pubicado en el folleto la previsión de aumento del pipeline de megavatios (MW) instalados. Cuenta con 444,46 MW en proyectos, de los que 321,2 están aún pendientes de la aprobación de las administraciones.