Un inicio de mes en positivo, ¿es un 'trampa' para los alcistas?

Los principales selectivos de renta variable en Europa y EEUU apuntan a un inicio de semana claramente al alza que de continuidad a las efusivas ganancias vistas en la sesión asiática, donde el Nikkei y la bolsa china se han anotado subidas superiores al 1,5% al calor de los rumores de una menor presión regulatoria en China y del progreso del plan de gasto en infraestructura de EEUU, que se presentan como los principales catalizadores que favorezcan el buen tono en de la jornada.

Y es que, el CSI 300 suma en la jornada un avance cercano al 2% que le permite recuperar parte de las fuertes pérdidas acumuladas desde mediados de julio. De hecho, las ganancias de hoy en el selectivo oriental son las más elevadas en una sola sesión desde el mes de mayo.

Sin embargo, el inversor europeo no debería lanzar las campanas al vuelo de manera precipitada. Sobre todo, si se atiende a las dos últimas velas mensuales que ha desplegado el EuroStoxx 50.

"Si en junio advertimos de que la vela mensual en forma de estrella fugaz era indicativa de un techo temporal en las subidas y denotaba un posible agotamiento alcista, la vela mensual que ha desplegado el EuroStoxx 50 este mes de julio es más de lo mismo. En esta ocasión se conoce como hombre colgado y también nos avisa de que las últimas alzas podrían ser poco fiables y parte de un proceso consolidativo que aún podría durar más tiempo antes de que veamos alzas sostenibles", señala Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

"Que el EuroStoxx 50 no alcanzara en la última caída los mínimos de mayo en los 3.855 puntos (mínimos en 3.900) y que al otro lado del Atlántico todavía no se haya visto una mínima corrección bajista, invita a no descartar la posibilidad de que aún podamos ver amplios vaivenes en próximas semanas y no nos sorprendería que incluso acabáramos viendo una caída a los niveles en los que recomendamos comprar, esos 3.855 puntos", señala el experto, quien hace especial hincapié en su comentario estratégico semanal en la importancia de Wall Street para la evolución de las bolsas europeas.

Y es que, en EEUU, el Nasdaq 100 ya se encuentra en clara sobrecompra tras acercarse al objetivo que se valora desde Ecotrader en los 15.400/15.500 puntos, que es por donde discurre ahora el techo del canal que viene guiando los ascensos desde septiembre del año pasado.

"Desde ahí entiendo que podría agotarse la subida y formarse una caída y ya saben que si EEUU estornuda Europa es difícil que aguante", sentencia cabrero, que asegura que es necesaria una corrección para que la ecuación rentabilidad/riesgo vuelva a ser atractiva (si volvemos a la zona de mínimos de hace dos semanas el riesgo sería del 5% y la recompensa del 16%, algo óptimo para comprar).

