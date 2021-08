Compren bolsa solo cuando Wall Street 'estornude'

La corrección que están desarrollando las bolsas europeas desde los máximos que marcaron a mediados de junio, que en el EuroStoxx 50 fueron los 4.165 puntos, consta por el momento de un único tramo bajista, que llevó a la principal referencia europea a la zona de gran soporte que presenta en los mínimos de mayo, en los 3.855 puntos (mínimos en 3.900).

Este tipo de correcciones suelen constar de dos tramos bajistas antes de que la tendencia alcista anterior se retome. Es por ello que no me fío en demasía del último rebote que estamos viendo durante las dos últimas semanas ya que no me sorprendería que en cuanto concluya veamos ese segundo impulso bajista, que incluso podría acabar llevando al EuroStoxx 50 a alcanzar o aproximarse de nuevo a los 3.855 puntos, algo que sería una nueva e inmejorable oportunidad de compra en busca de aprovechar una recta final de año alcista hacia objetivos en los 4.575 puntos.

Este segundo tramo bajista encajaría a la perfección con el inicio de un proceso correctivo al otro lado del Atlántico, donde vemos que el Nasdaq 100 ya se encuentra en clara sobrecompra tras cinco ondas o tres impulsos que han llevado a la principal referencia tecnológica en su último movimiento alcista de los 13.000 a los 15.140 puntos, muy cerca del objetivo que hace semanas valoramos en Ecotrader de los 15.400/15.500 puntos, que es por donde discurre ahora el techo del canal que viene guiando los ascensos desde septiembre del año pasado.

Desde ahí entiendo que podría agotarse la subida y formarse una caída y ya saben que si EEUU estornuda Europa es difícil que aguante.

Operativamente, además, en estos momentos la ecuación rentabilidad riesgo ya no es atractiva, como sí lo era en la última caída y así lo señalamos. No lo es básicamente por el hecho de que en el peor de los casos estimo que el EuroStoxx 50 podría caer a los 3.700 puntos. Hasta ahí el riesgo desde los actuales niveles es del 10%, mientras que el potencial beneficio hasta el objetivo de los 4.575 puntos es del 11%.

Si volvemos a la zona de mínimos de hace dos semanas el riesgo sería del 5% y la recompensa del 16%, algo óptimo para comprar.

Análisis estratégico del EuroStoxx 50

Análisis estratégico del Nasdaq 100