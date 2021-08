Brainard (Fed): "Es incomprensible que el banco central de EEUU no tenga una moneda digital"

La gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard, considera que existen suficientes razones para que el banco central de Estados Unidos desarrolle una CBDC (la moneda digital de un banco central). Entre las más importantes, el hecho de que otros países, como China, ya se hayan puesto a ello.

"El dólar es muy dominante en los pagos internacionales, y si hay otras grandes jurisdicciones en el mundo con una moneda digital y EEUU no tiene una... eso no me entra en la cabeza", según sostiene Brainard.

A nivel internacional, esta moneda digital sería sumamente útil para hacer frente a la opacidad y coste de las cadenas de intermediación. Por otro lado, llevado al plano interno, la principal motivación para su creación es el espectacular aumento de las stablecoins, una forma de criptodivisa vinculada a una moneda convencional como el dólar estadounidense que no está respaldada por ningún gobierno. Una situación que, de seguir por ese camino, podría derivar en la fragmentación del sistema de pagos.

Asimismo, una CBDC podría ser de utilidad a la hora de resolver los problemas que ha tenido el gobierno para hacer llegar subvenciones a las personas sin cuentas bancarias, que suelen ser las que más necesitan estas ayudas.

A la espera de que Reserva Federal publique en septiembre su informe sobre los pormenores del universo de los pagos digitales, el presidente de la entidad, Jerome Powell, describió dicho análisis como un paso clave para acelerar los esfuerzos de la Fed para determinar si debe emitir su propio CDBC.