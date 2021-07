Square amenaza al sistema bancario: Dorsey creará una plataforma de finanzas descentralizadas

Jack Dorsey ha anunciado que su empresa Square va a crear un negocio enfocado en construir una plataforma de desarrollo abierta con el único fin de facilitar la creación de servicios financieros sin custodia, sin permiso y descentralizados utilizando bitcoin, lo que supondría una amenaza al sistema bancario.

Dorsey, cofundador y CEO de Twitter y uno de los seguidores más fieles del bitcoin, señaló que el nombre de esta plataforma será conocida como TBD, liderada por Mike Brock y vendrá de la mano de Square en una alianza con Seller, Cash App y Tidal, tal y como anunció en su cuenta de Twitter hace unos días.

Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin. Its name is TBD.