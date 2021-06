Dorsey, sobre el bitcoin: "No hay nada más importante en mi vida sobre lo que trabajar"

Nuevo espaldarazo a la criptomoneda por excelencia. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, ha sido muy claro sobre la importancia que concede al bitcoin: "No creo que haya nada más importante en mi vida sobre lo que trabajar". "Si [el bitcoin] necesitase más ayuda que Square o Twitter, los dejaría por el bitcoin", sentenció.

El fundador de Square considera que el bitcoin "lo cambia absolutamente todo" porque tiene el potencial de beneficiar a zonas subdesarrolladas a nivel financiero, especialmente porque les permite protegerse contra la inflación monetaria.

En este sentido, en la Conferencia Bitcoin 2021, Dorsey ha apuntado que desde Square están "muy centrados en hacer del bitcoin la moneda nativa para Internet", por lo que se plantea la creación de una billetera de código abierto para esta criptodivisa. "Todo lo que yo pueda hacer, todo lo que mis empresas puedan hacer para que el bitcoin sea más accesible para todos es como voy a pasar el resto de mi vida", remarcó.

Square is considering making a hardware wallet for #bitcoin. If we do it, we would build it entirely in the open, from software to hardware design, and in collaboration with the community. We want to kick off this thinking the right way: by sharing some of our guiding principles.