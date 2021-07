Mutuactivos: "El contexto de crecimiento económico favorece fusiones y nuevas opas"

El contexto actual de crecimiento económico y bajos tipos de interés puede favorecer, en opinión de Mutuactivos, la consolidación corporativa y el lanzamiento de opas en los próximos meses. "En lo que va de año hemos recibido tres en España (Euskaltel, Naturgy y Solarpack), y tenemos motivos para pensar que este proceso debería continuar", indica Emilio Ortiz, director de inversiones de Mutuactivos, en su última carta trimestral.

Creen que, con el coste de financiación en mínimos históricos, para un grupo industrial que controla compañías cotizadas, no hay operación más rentable y segura que recomprar sus minoritarios, sobre todo si cotizan a valoraciones deprimidas (y la empresa no está excesivamente apalancada). "Para un fondo de private equity o un SPAC, que acaba de levantar miles de millones de capital y necesita invertirlo, la oportunidad es parecida. En ese caso se le llama LBO (Leveraged Buy Out), pero la jugada es similar", explica Ortiz.

El director de inversiones pone el caso de Naturgy como ejemplo, sobre la que el fondo australiano IFM lanzó una oferta por el 22,69% de la compañía a un precio de 23 euros por acción a finales del mes de enero.

Solo por la vía de los dividendos, IFM ingresaría, indica, unos 300 millones de euros al año. "Asumiendo que IFM, que tiene grandes recursos económicos, financia esta operación al 50% y que el coste de financiación medio es de Euribor + 300 puntos básicos, el coste financiero de esta deuda, después de impuestos, rondará los 56 millones al año", detalla. De ahí que, según sus cálculos, el beneficio anual neto de gastos financieros de IFM en esta operación debería rondar los 244 millones de euros: "En una inversión neta de 2.500 millones esto supone una rentabilidad (apalancada) del 9,76% sobre el capital invertido. Con el bono español a 10 años al 0,40%, no parece una mala operación", concluye Ortiz.

Posicionamiento de mercado

En Mutuactivos siguen viendo pocas oportunidades en el mundo de la renta fija, sobre todo en la deuda pública, aunque esto no implica, dicen, que no se pueda ganar dinero con este activo, donde ahora es fundamental recurrir a la gestión activa. Ven valor, en términos relativos, en la deuda híbrida corporativa. "Es un mercado muy de nicho que, por factores técnicos, ofrece todavía un buen equilibrio entre rentabilidad y riesgo. De ahí que estemos sacando un nuevo fondo para aprovechar esta oportunidad", señala Ortiz. Cabe recordar que, a principios de mes, la gestora anunció el lanzamiento de un nuevo vehículo, Mutuafondo Bonos Subordinados IV, con el que aspiran a conseguir una rentabilidad del 2,75% de forma anual.

En cuanto a la renta variable, que se ve favorecida por el contexto actual, siguen con su apuesta por la transición energética y por la vuelta a la normalidad.