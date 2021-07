La fatiga de los subscriptores arrastra a la burbuja del streaming a un mercado bajista

Jose Luis de Haro Nueva York

En el último año, arropados por el efecto de la pandemia y los confinamientos, los servicios de streaming han seguido proliferando hasta topar con una evidente saturación del mercado. Veteranos como Netflix han observado como el asalto emprendido por Disney, que actualmente ofrece hasta tres modalidades distintas (Disney+, Hulu y ESPN+), ViacomCBS (Showtime Now y Paramount+), WarnerMedia (HBO Max) o Comcast (Peacock), por mentar algunos, han aprovechado el momento para coreografiar su avanzadilla.

Sin embargo, desde el arranque de 2021 el insaciable apetito de los consumidores por los contenidos de en streaming ha comenzado a mostrar síntomas de fatiga. Netflix, que presentará sus resultados trimestrales el próximo 20 de julio, sumó en los tres primeros meses del año 3,98 millones de suscriptores, casi la mitad de lo previsto, mientras Disney+ también decepcionó con 103,6 millones de abonados a finales de marzo, muy por debajo de los 110 millones proyectados.

"Existe una creciente frustración al tratar de navegar por la avalancha de opciones de streaming, todo ello mientras se intenta gestionar los costes", señala el analista de Wedbush, Dan Ives.

Un sondeo de Deloitte considera que el aumento de la "fatiga del streaming" podría estimular las cancelaciones. Es más, incluso antes de la pandemia, el 40% de los millennials ya dijo sentirse "abrumado" por el número de servicios y el 43% tenía la intención de reducirlos. Por su parte, NPD señala que los usuarios de streaming de pago cancelan cada vez más sus suscripciones o utilizan menos los servicios si no encuentran el contenido que desean.

Todo ello se deja notar también en el mercado. En lo que llevamos de año, el Roundhill Streaming Services & Technology ETF, que da cobijo a los principales valores relacionados con estos servicios en todo el mundo, ha caído un 22,5% de su valor desde su estreno el pasado 10 de febrero. Entre los componentes con mayor peso dentro de este fondo cotizado destacan, entre otros, Roku, Netflix, Disney o FuboTV.

Desde UBS estiman que, a día de hoy, Showtime, Starz y Paramount+ se encuentran entre los servicios de streaming que podrían correr un mayor riesgo de pérdida de abonados a medida que las restricciones de la pandemia disminuyen y la gente pase menos tiempo en casa, mientras que HBO Max y Netflix podrían estar algo más protegidos.

Consolidación y caza de nuevos abonados

Al mismo tiempo, en los últimos meses también se ha producido una oleada de consolidaciones que debería continuar. El pasado mayo Discovery logró un acuerdo con WarnerMedia, división que se escinde de AT&T. Este acuerdo pone los servicios de streaming de Discovery+ y HBO Max bajo un mismo techo. En el mismo mes, Amazon acordó la compra de MGM Studios para mejorar su oferta de Prime Video.

La consolidación es galopante en un momento en que la caza de suscriptores se resiste. Los numerosos servicios de streaming intentan trazar una senda de crecimiento con estrategias que pueden aportar cifras brutas de abonados a corto plazo, pero que corren el riesgo de generar menores ingresos medios por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés).

Paramount+ y HBO Max apuestan por suscripciones más baratas con publicidad como fórmula para atraer nuevos abonados que puedan sentirse asediados por el sinfín de opciones disponibles. En el caso de HBO Max, su servicio con anuncios vio la luz el pasado 4 de junio a 9,99 dólares al mes, con un descuento de 5 dólares. Paramount+, por su parte, ha rebajado el precio de su tarifa con publicidad en un dólar, hasta los 4,99 dólares al mes.

No obstante, el analista de MoffettNathanson, Michael Nathanson, no descarta que Netflix tenga que encontrar nuevas fuentes de ingresos basados en un servicio de suscripción con publicidad. Según este experto aunque la de Los Gatos (California) siempre ha dicho que no tiene interés en vender anuncios, la compañía podría verse obligada a corregir este "error estratégico" si el futuro crecimiento de suscriptores no alcanza las expectativas de Wall Street.

Nathanson afirma que el éxito de los servicios de streaming de vídeo con publicidad han sido "especialmente notable este año" y que Netflix cuenta con una posición privilegiada "para captar este mercado" frente a rivales como Hulu, Roku, Tubi (Fox Corp) y Pluto (Viacom). El analista de MoffettNathanson estima que este nicho alcanzará más de 21.000 millones de dólares en 2025, frente a los 1.000 millones de 2017 y los 5.000 millones de 2020.

Dicho esto, pese a los escollos en el camino, la trayectoria de crecimiento dentro de los servicios de streaming de vídeo continuará. Al menos eso estiman desde PwC y sus Perspectivas mundiales del entretenimiento y los medios de comunicación de PwC 2021-2025, donde proyecta que el streaming de vídeo a la carta crecerá a una tasa anual del 10,6% hasta 2025, convirtiéndose en un sector de 81.300 millones de dólares.