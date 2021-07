La caída que hemos visto a corto plazo en las bolsas europeas no me sorprende para nada después de las líneas de vela mensuales que desplegaron las principales bolsas europeas en el mes de junio, como la Estrella Fugaz que formó el EuroStoxx 50, de la que ya les hablé la semana pasada. Estas velas eran potencialmente bajistas y ya nos advertían de que los máximos de junio habían sido un techo temporal en las subidas y el punto de origen de bien una amplia consolidación o bien una corrección.

Pues bien, la pérdida de soportes que hemos visto esta semana ha provocado que lo que hasta el momento era una consolidación se haya convertido en una corrección, que es lo que desde hace tiempo estaba esperando para volver a recomendar comprar bolsa. No me he cansado de repetir durante las últimas semanas que había que tener paciencia y esperar a que las bolsas formaran una corrección del 10% desde su último máximo antes de plantearse nuevas compras.

Con esta caída la sobrecompra ha desaparecido y la ecuación rentabilidad riesgo ya es mucho más atractiva que hace un par de semanas ya que los objetivos que hay que buscar son los mismos, esto es la zona de los 10.100 del Ibex y los 4.575 del EuroStoxx, que se encuentran en estos momentos a un 16% en el caso del selectivo español y a un 13% en la principal referencia europea. Por tanto, piensen más en comprar que en vender, sobre todo si las caídas llevan al EuroStoxx 50 a alcanzar los mínimos de mayo en los 3.785-3.855. Si ocurre ya tendríamos la corrección del 10%.