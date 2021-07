Erik Weisman (MFS): "El nivel del 'T-Note' no encaja con inflación esperada en el 2%"

Víctor Blanco Moro Madrid

Erik Weisman es economista jefe y gestor de carteras de renta fija en MFS Investment Management, firma en la que aterrizó hace casi 20 años, después de pasar por la oficina del director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos y trabajar en el Departamento del Tesoro del país.

El experto destaca cómo este ciclo no va a tener nada que ver con el anterior y analiza algunas cuestiones como el impacto que puede tener en el mercado la retirada de estímulos de los bancos centrales, la relación entre Estados Unidos y China y el proceso de desglobalización.

¿Espera que la inflación se mantenga fuerte más tiempo de lo que espera la Fed?

Creo que las probabilidades son superiores a lo que está descontando el mercado. La curva de intereses en Estados Unidos parece descontar que habrá inflación superior al 2% y que luego se reducirá. La Fed estará más preocupada si la curva les hace pensar que tendremos inflación dentro de 3 y 4 años, y no sólo en el corto plazo.

¿El mercado debería centrarse más en las expectativas de inflación a 10 años para intentar saber qué hará la Fed?

La Fed de momento no está preocupada porque los niveles son poco sorprendentes. Seguimos mirando al último ciclo de crecimiento empresarial como referencia, pero creo que el nuevo que acaba de empezar va a ser muy diferente. En EEUU tenemos confianza de que se crecerá por encima del potencial a mediados del año que viene, y en Europa parece que también vamos en esa dirección. Esto es algo que requirió de entre 7 y 8 años en el último ciclo empresarial para producirse. Entonces los bancos estaban desapalancándose y las familias también, y hoy no es así. Los balances son más sólidos y creo que las autoridades fiscales han aprendido la lección, en ambos lados del Atlántico y en Japón, de que no se debe implementar austeridad fiscal cuando se crece por debajo del potencial.

¿Qué opina del cambio de estrategia de los bancos centrales?

La de la Fed es sorprendentemente diferente por su inclinación acomodaticia. Han dicho que ya no van a intentar anticipar acontecimientos, que van a evitar mirar al futuro y que necesitan ver inflación y ver que es persistente para poder empezar a reducir estímulos. Quieren ver un mercado laboral sano para ello. Casi todos los bancos centrales se están moviendo en esa dirección. Así, con política fiscal acomodaticia, política monetaria acomodaticia, un crecimiento por encima del potencial, mucho crédito disponible, los balances de las familias bastante sanos... esto no se parece a 2009 y los siguientes años. Es algo muy diferente.

¿Cree que los bancos centrales podrán reducir estímulos sin crear turbulencias en los mercados?

Va a ser más difícil para Europa. Está teniendo más problemas para generar inflación. Creo que hasta cierto punto el BCE ha perdido el ancla de la inflación, con tasas de crecimiento por encima del potencial, creo que es más difícil en Europa porque el mercado laboral es más inflexible, y el BCE lo pasará peor, y creo que va a llegar más tarde que la mayor parte de bancos centrales de países desarrollados a una subida de tipos. Creo que los mercados reaccionarán con volatilidad a la reducción de las compras de deuda.

La rentabilidad del bono americano está cayendo y hay quien la ve más cerca del 1% que del 2%. ¿Qué opina?

Si la reapertura de la economía sigue en EEUU sin grandes problemas, y las vacunas funcionan y no hay sustos con nuevas cepas, creo que hay más probabilidades de que las rentabilidades de los bonos se vayan para arriba, y no para abajo. Si lo que yo veo, con el crecimiento por encima del potencial y la tasa de desempleo cayendo a niveles pre pandemia muy rápido, no creo que eso pueda encajar con tipos más bajos. Si crees que esto va a ser una explosión de reapertura, y que veremos fuerte crecimiento en 2021 y que luego irá reduciéndose, y que la inflación se estabilizará en el entorno del 2,15%, pensar en que el T-Note lo va a compensar en los niveles actuales no es lo más probable.

¿Qué hoja de ruta espera para la Fed?

Creo que van a empezar a hablar de empezar a hablar del tapering probablemente en el último trimestre de este año y que empezarán a hacer tapering de forma constructiva muy pronto en 2022. Creo que apuntarán a que el tapering termine a finales de 2022. La gran pregunta es si habrá al menos 12 meses entre el final del tapering y la primera subida de tipos. Si el crecimiento es superior al potencial y el desempleo está de nuevo en nieles pre pandemia, creo que habrá presiones para la Fed de subir tipos en 2023, antes que esperar a 2024.

¿Puede continuar la subida de las materias primas?

Creo que sí, pero para nada al ritmo que hemos visto recientemente. El mundo todavía tiene que reabrirse. Primero fue China, luego ha sido EEUU y Europa viene ahora, UK ya lo está haciendo y todavía tenemos que ver una reapertura en Asia. Estos cuellos de botella requieren tiempo para solucionarse. Temas como lo de los semiconductores probablemente no se van a resolver en 6 meses.

China está usurpando el papel del FMI como financiador de ciertos países emergentes. ¿Habrá problemas por esto?

Es una forma muy distinta de gestionar la ayuda, la que hace China. No tiene las ataduras en cuestiones como la gobernanza, o la construcción de instituciones transparentes. China impone más condiciones de las que vemos y lo que está ocurriendo entre bambalinas es que luego usa su influencia para controlar parte de la política en esos países. El FMI quiere que los países se arreglen haciendo las políticas correctas, mientras que China pretende comprar aliados con su financiación.