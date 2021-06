Taleb (Cisne Negro): Bitcoin no vale nada y no hay pruebas sobre la utilidad de blockchain

El autor de "Cisne Negro", Nassim Taleb, ha endurecido sus críticas contra el bitcoin, esta vez afirmando que la criptomoneda no vale nada y que no hay pruebas de que el blockchain sea una tecnología útil.

En un breve análisis de seis páginas titulado "Bitcoin, Divisas y Burbujas", Taleb presenta cuatro argumentos clave en contra de la criptodivisa.

En primer lugar aclara que a pesar del bombo y platillo, el bitcoin no satisface la noción de "moneda sin gobierno". De hecho incide en que el bitcoin ha demostrado no ser ni siquiera una moneda.

"El fracaso total del bitcoin a la hora de convertirse en una moneda ha quedado enmascarado por la inflación del valor de la moneda, generando beneficios (de papel) para un número de personas lo suficientemente grande como para entrar en el discurso mucho antes de su utilidad", explica.

Por otro lado, Taleb considera que el bitcoin no puede ser un depósito de valor ni a corto ni a largo plazo. Para ello utilizó la famosa yuxtaposición entre el oro y el bitcoin -que, según él, es una mala comparación- para ilustrar su punto.

"El oro y otros metales preciosos no necesitan mantenimiento, no se degradan a lo largo de un horizonte histórico y no requieren mantenimiento para refrescar sus propiedades físicas a lo largo del tiempo", explica. "Las criptomonedas requieren una cantidad sostenida de interés en ellas", añade.

Sus dos últimos puntos argumentan que el bitcoin no es una cobertura fiable de la inflación, en contra de la opinión de algunos analistas, y no es un refugio seguro para las inversiones, ya sea para protegerse de la tiranía de un gobierno o de alguna catástrofes.

En este sentido señala cómo el bitcoin se hundió más que la bolsa en marzo del año pasado así como los recientes pagos de rescates tras el ciberataque a Colonial Pipeline, que las autoridades estadounidenses pudieron rastrear posteriormente.

En su documento, Taleb también critica la falta de una utilidad real del blockchain, la tecnología subyacente en la que se basa bitcoin.