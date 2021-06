Por qué se produce la salida de los fondos 'value' en su mejor ejercicio

En un año en el que la gestión valor destaca por sus excelentes rentabilidades, tanto en bolsa nacional como internacional, las gestoras más representativas de esta filosofía registran reembolsos en España, según datos de Inverco, en los que no se contabiliza, por ejemplo, el negocio de estas firmas en el extranjero.

Según éstos, Bestinver, Cobas, azValor, Magallanes y EDM han visto salir, en conjunto, 112 millones de euros desde enero, que suponen el 26% de todos los reembolsos de la industria. Puestos en perspectiva, esos 112 millones apenas representan el 1,3% del patrimonio de estas gestoras. La pregunta es, sin embargo, por qué. Y la respuesta está llena de matices.

Desde Bestinver, con un patrimonio de 5.100 millones de euros y reembolsos por valor de 61 millones en el año en España, explican que, en realidad, ese dinero se ha canalizado hacia otros vehículos de la gestora que no contabiliza Inverco, como es el caso del fondo de capital riesgo que invierte en infraestructuras lanzado en octubre del año pasado. "Hay partícipes que han retirado el dinero de los fondos de renta fija para invertirlo en este vehículo", aclaran fuentes de la gestora. Según sus cálculos, el grupo en su conjunto acumula suscripciones netas positivas que rondarían los 50 millones en 2021.

En el caso de EDM Gestión y de Cobas AM, los reembolsos son de 22 y 16 millones de euros, respectivamente (ver gráfico), un dato en el que no se recoge la evolución de su negocio en Luxemburgo. "Hay reembolsos en España pero no a nivel global, donde se registran entradas acumuladas", explica el equipo de relación con inversores de Cobas AM. "Parte de los reembolsos de los fondos nacionales han ido a Luxemburgo", añaden. Según los datos de la propia gestora, si se tienen en cuenta los planes de pensiones y los vehículos de Luxemburgo logran entradas netas por valor de 8,5 millones de euros en lo que va de año. En lo que va de junio, además, también estarían consiguiendo suscripciones netas en España.

Para Magallanes Value Investors, que tampoco se escapa de simbólicas salidas de dinero, de 8 millones de euros, la pata de Luxemburgo también es muy importante. Tanto su fondo icónico de bolsa española como el de renta variable europea se comercializan allí mediante el formato de sicav. Mientras que las retiradas más reducidas se han producido en azValor AM.

Todas ellas gestionan fondos de bolsa española que logran rentabilidades de entre el 17% y el 25% en lo que va de año, frente al 15,5% del Ibex con dividendos en el mismo periodo. Y sus vehículos de bolsa internacional no se quedan atrás. De ahí que una parte de los inversores haya optado por recoger beneficios, a pesar de que, según la última encuesta de Bank of America, los gestores creen que las acciones valor -y la tecnología- serán las que mejor se comporten los próximos 4 años.