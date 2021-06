'How to Create a Mind', un libro que ahonda en las claves de la inteligencia artificial

Los avances en inteligencia artificial de la última década han sido de los más destacados en cualquier rama del conocimiento humano. El autoaprendizaje de juegos, la conducción autónoma y la lectura de escáneres médicos, son solo ejemplos de un campo que va a cambiar la economía y el propio entramado de nuestras sociedades. ¿Cómo será dicho futuro, cuánto tardará en llegar y cuál será el papel de la inteligencia humana en un mundo crecientemente no biológico?

A este respecto, uno de los libros más fascinantes publicados en los últimos años ha sido How to Create a Mind: the Secret of Human Thought Revealed, por Ray Kurzweil, un prolijo inventor estadounidense, autor de varios bestsellers (La Singularidad está Cerca) y fundador de la Singularity University. Aunque la temática del libro no es tan amplia como promete su título, Kurzweil mezcla los conocimientos que tenemos sobre el funcionamiento del cerebro humano junto con los avances en la tecnología para mostrarnos cómo el progreso tecnológico permitirá crear máquinas que gradualmente irán realizando las funciones de un ser humano.

La principal razón evolutiva por la que tenemos cerebro es para predecir el futuro. La evolución encontró útil la capacidad de aprender, ya que aumentaba las posibilidades de supervivencia en entornos rápidamente cambiantes. Los animales y plantas pueden cambiar, pero gracias al proceso de evolución genética, que se extiende a lo largo de muchas generaciones. Los seres humanos podemos cambiar en cuestión de días. Las dos claves del funcionamiento del cerebro humano son, para Kurzweil, nuestra habilidad de pensar de manera jerárquica y nuestra manera de codificar la información que aprendemos en forma de patrones.

El conocimiento del neocórtex es, para el autor, la llave que nos permitirá replicar una inteligencia similar a la humana

Ambas habilidades residen en el neocórtex, que es una estructura con un grosor de unos 2 milímetros, repetitiva, uniforme, y plegada de manera rebuscada para poder tener una extensión mayor. Es responsable de la percepción sensorial, del reconocimiento de objetos visuales y conceptos abstractos, del control del movimiento, del razonamiento, y del lenguaje. Los aproximadamente treinta mil millones de neuronas que lo componen, a su vez, se agrupan formando las columnas corticales, que son las encargadas de almacenar los patrones que aprendemos durante nuestra vida.

Aunque el cerebro está compuesto de innumerables partes que son indispensables para las funciones que desarrollamos diariamente, nuestro conocimiento del neocórtex es, para el autor, la llave que nos permitirá replicar una inteligencia similar a la humana en un sustrato no biológico.

Asimismo, el libro repite una tesis conocida de Kurzweil, que se conoce como la ley de los rendimientos acelerados, la cual afirma en primer lugar que, a largo plazo, los progresos en cualquier tecnología de la información son exponenciales, y no lineales. Y, en segundo, que las predicciones tecnológicas a largo plazo suelen ser bastante acertadas, a diferencia de las de corto. Aunque la Ley de Moore (el rendimiento de un semiconductor se duplica, para un mismo precio, cada dieciocho meses), es claramente un ejemplo de dicha ley aplicada a la capacidad de procesamiento, para Kurzweil es un paradigma más en la evolución de nuestros sistemas de procesamiento (el quinto, después de los sistemas electromecánicos, los relés, las válvulas de vacío, los transistores, y los circuitos integrados), que llevan mejorando desde 1890, año en que se automatizó el censo estadounidense por primera vez. A este respecto, el agotamiento que estamos viendo en la Ley de Moore no es un problema para Kurzweil, que argumenta que será sustituida por el paradigma de los circuitos en 3D, algo que desde la publicación del libro ya ha ocurrido, como en la fabricación de memoria de estado sólido.

Tendremos cerebros digitales que superarán a los biológicos, y que podrán 'autodiseñarse' de manera infinita

La ley de los rendimientos acelerados es crucial en el argumento del libro, porque una limitación actual que tenemos en nuestra tarea de replicar al cerebro humano es la capacidad de computación, que Kurzweil cree que se resolverá en la próxima década. Para 2050, nuestro entendimiento del cerebro estará tan avanzado que, junto con nuestra capacidad de computación, tendremos cerebros digitales que superarán a los biológicos, y que podrán autodiseñarse de manera infinita. Aunque suenan a ciencia ficción, la mayoría de las predicciones de Kurzweil de las últimas décadas han resultado ser bastante acertadas.

El libro no ha estado exento de críticas, desde aquellas que afirman que el funcionamiento del cerebro es más complejo, hasta otras que afirman que la evolución exponencial de la tecnología es fruto de las extraordinarias circunstancias del siglo XX. Otras partes del libro no han evolucionado desde entonces como Kurzweil esperaba (tal es el caso del Blue Brain Project). No obstante, el libro ofrece una fascinante perspectiva de las capacidades de la tecnología, de lo que nos puede deparar el futuro y del crucial papel que jugará la arquitectura del cerebro humano en el diseño de máquinas cada vez más inteligentes.

Título: How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed. Autor: Ray Kurzweil. Editorial: Viking Press, 2012, 352 páginas, tapa dura.

Javier López Bernardo, Ph.D., es CFA y miembro de CFA Society Spain.