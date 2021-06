Acciones como Google, Amazon y Alibaba son una ganga y esta gestora de activos explica por qué

En la búsqueda de la acción 'perfecta' a largo plazo, la gestora de activos Samantha McLemore, fundadora el año pasado del fondo de cobertura Patient Capital, no esconde su predilección por las Big Tech.

"Cuando pienso en el crecimiento, están los más que probados líderes seculares como Alphabet (propietaria de Google), Facebook, Amazon y Alibaba. Dada su valoración, crecimiento y generación de efectivo, además de sus ventajas competitivas, difícilmente se pueden encontrar mejores valores a largo plazo", explica McLemore en una entrevista con Barron's.

Poniendo el ejemplo de Facebook, la gestora de Patient señala que la compañía "cotiza a unas 21 veces las ganancias del próximo año y aplastó las expectativas de crecimiento de los ingresos en el último trimestre. La gente espera que eso disminuya, pero aún así sus ganancias deberían crecer alrededor del 20%".

Preguntada por el riesgo de que una mayor regulación haga daño a estos gigantes tecnológicos, McLemore relativiza y llega a asegurar que "la disolución de estos negocios, en muchos casos, sería útil para las acciones". ¿Cómo? La disgregación de alguno de estos negocios daría pie a nuevas acciones con mejor cotización que estando aglutinadas en un solo valor.

"Esto es especialmente cierto en el caso de Amazon o Alphabet, donde se podría separar el negocio de la nube o Waymo (la filial de vehículos autónomos de la dueña de Google), y éstos cotizarían a valoraciones mucho más altas que cuando están integrados en el conjunto. Con Facebook es más difícil porque está muy conectada a Instagram. Pero si se separa WhatsApp, podría cotizar mucho más alto de lo que está valorado", expone la gestora de Patient.

Quitándole también hierro, McLemore sostiene que si el mayor riesgo para estas compañías es el aumento de las tasas impositivas, con sus altas valoraciones, eso entra en el precio.

Predilección por Alibaba

Cuando se le recuerda que Alibaba se enfrenta a un intenso escrutinio regulatorio y que ha caído un 29% desde noviembre, McLemore no se arredra y sale a defender el que es uno de sus valores favoritos: "Alibaba cotiza a 21 veces los beneficios futuros y crece incluso más rápido que otras empresas de Internet. Las razones de la caída incluyen las presiones regulatorias y competitivas, que están bien descontadas. Los reguladores han pasado a otros actores del comercio. Creo que ya ha pasado lo peor".

Intentando ponerla en un brete, los entrevistadores de Barron's sacan a colación los planes de gasto de Alibaba en áreas en las que no tiene ventaja, como las tiendas físicas. "No estoy seguro de que sea la mejor decisión. Pero si miras el año fiscal 2024, está cotizando a 11 o 12 veces. No creo que la inversión afecte a su poder de ganancia principal, y si tienen éxito, se vuelven más dominantes y aumentan su mercado direccionable total. No creo que sea negativo intentarlo, siempre que haya disciplina para tirar del carro si no funciona", responde una segura McLemore.