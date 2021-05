Felipe Villaroel (Vontobel AM): "Lo más probable es que el bono americano toque el 2% este año"

Víctor Blanco Moro Madrid

Hoy en día, invertir en fondos de renta fija exige tener especial cuidado a la hora de seleccionar un producto adecuado, teniendo en cuenta el contexto de bajas rentabilidades que domina este tipo de activo, lo que dificulta la preservación de capital para los inversores más cautos. Para intentar rascar algo de rentabilidad, los expertos llevan años destacando la importancia de una gestión flexible.

Felipe Villaroel gestiona el Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund, un producto que no tiene índice de referencia (Morningstar lo compara con el Bloomberg Barclays Global Agg, de deuda global), y que, desde que se lanzó en 2016, todos los años ha conseguido estar por encima de la media de fondos de su categoría.

En 2020 su comportamiento fue especialmente destacable, con un 6,4% que lo dejó dentro del 13% de mejores fondos del año. En 2021 el fondo está manteniendo los buenos resultados, con una rentabilidad del 1% en un año de caídas para la deuda. El gestor explica cómo lo consigue.

¿Cómo se preserva el capital hoy en día, en un mercado plagado de rentabilidades negativas?

La preservación de capital en nuestra opinión es importante, pero no quiere decir que uno no tome riesgos de ningún tipo. Es un objetivo de medio plazo. La manera en la que se preserva de este modo varía de acuerdo a las condiciones del ciclo económico. Lo primero que tienes que hacer es identificar la fuente de riesgo a la cual estás expuesto. Esa fuente de riesgo es la que varía dependiendo de la etapa del ciclo.

En marzo de 2020 la fuente de riesgo era el crédito. A medida que el ciclo empieza a progresar, la fuente de riesgo empieza a cambiar también. En particular, actualmente, en nuestra visión la fuente de riesgo principal debe ser la duración, y eso tiene directa relación con la etapa del ciclo en la que estamos. Con la recuperación que estamos viendo, hoy en día la preservación de capital tiene que ver con tomar menos riesgo de gobiernos y más de corporativo.

¿Qué está comprando?

Crédito, sobre todo, y dentro de este tipo de deuda, queremos estar posicionados, desde hace un par de trimestres, en sectores más cíclicos, ya que estamos en la recuperación con las tasas de impago cayendo. Sectores como materiales de construcción, en el high yield estadounidense, por ejemplo, un par de aerolíneas de las más grandes, que tenían fuentes de liquidez satisfactorias.

En emergentes también hemos incrementado, aunque no tenemos una exposición muy grande. Y hemos ido gradualmente vendiendo un poco el grado de inversión, que es lo que teníamos el año pasado. Vemos valor en high yield y en bonos del Reino Unido, donde los diferenciales no han llegado a mínimos del siglo anterior, frente al estadounidense, que sí ha llegado a mínimos. También tenemos cocos del sector bancario y CLO [préstamos colateralizados], que han tenido muy mala prensa, y películas hollywoodienses de ficción, propias de los creadores de Alien.

Por el recuerdo de la crisis financiera...

Sí. Es un sector que merece la pena entender en detalle, ya que te da, un BB en euros, diferenciales de 600 puntos básicos. Los CLO son productos más complejos, pero en un escenario en el que los yields son difíciles de encontrar, invertir en ellos es una buena manera de capturar rentabilidad de manera cíclica, pero con un riesgo de crédito relativo menor. Su complejidad es parte del premio. Para analizar un CLO en detalle necesitas un equipo dedicado a ello, desgranando el producto y viendo qué hay ahí pieza por pieza. El hecho de que haya menos gente mirándolo hace que los spreads sean más altos. Y aquí siempre distinguimos entre la regulación europea y la americana, ya que no tiene nada que ver la seguridad que da una frente a la otra.

¿Cuál es más segura?

La regulación europea exige que si emites un CLO, tienes que quedarte con riesgo de esa transacción, comprando, o manteniendo, por ejemplo, una tajada vertical de todo el producto. Eso se traduce en que un emisor no va a emitir cualquier cosa. En EEUU la regulación es mucho más laxa.

Sobre el bono de EEUU, ¿cree que la rentabilidad va a ir hacia el 2%, o tenderá más bien hacia el 1%?

Esa es la gran pregunta para 2021: qué va a hacer el bono americano, algo que estará determinado por lo que haga la inflación. La economía estadounidense es particularmente relevante porque en Europa no hay mucha presión inflacionaria y los planes fiscales fueron menores que en EEUU. Las presiones inflacionarias en EEUU, más allá del efecto temporal de estos meses, van a tener mucho que ver con el mercado laboral.

¿Es probable que tengamos un escenario de inflación sostenida, que se retroalimente, con 7,5 millones de empleos menos que hace 1 año?

Es difícil, pero si miramos los datos de creación de empleo, el ritmo al que se está ajustando está siendo muy rápido. Creo que las presiones de mercado laboral son cruciales y es probable que este gap se cierre rápido. La actividad está recuperando muy rápido, y se están lanzando muchos planes fiscales. Si esto ocurre, la curva se va a seguir empinando. Es probable que veamos la rentabilidad del T-Note antes de final de año en el 2%.

¿Qué hoja de ruta prevé para la Fed?

Es probable que anuncien el tapering este año. La Fed ha sido bastante clara con sus intenciones. La primera sorpresa será que discutieron el tapering. Luego que comience, en 2022, y para 2023 creo que es probable que veamos algún alza de tipos de interés.

¿Y el BCE?

Es una cancha muy distinta. Las presiones inflacionarias no se ven... el riesgo político es más alto en la región. No creo que el BCE se vaya a mover mucho.

Para un gestor de renta fija, ¿es positiva la 'zombificación' de la economía?

Es un buen punto. La japonización de la economía, la zombificación, depende mucho de dónde esté uno situado. Si me dices a mí que el mundo se va a japonificar, yo me pongo a comprar crédito hasta que lleguen todos los diferenciales a cero, que es lo que pasó en Japón. La zombificación no es buena para el equity. Una empresa que está ahí pero no hace mucho... no gana mucho y en otras circunstancias la cerrarían. Pero sí puede ser una buena operación de renta fija. Comprando productos de diferenciales. Es un buen argumento para comprar crédito.

¿Se suele quedar en un bono hasta el vencimiento o vende antes?

Es algo que varía mucho, pero en general, creo que somos inversores de medio plazo. No tomamos posiciones para vender mañana, pero tener un bono hasta que vence es algo que ha pasado. Aunque no es lo común.