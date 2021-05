Bestinver no acudirá a la oferta de exclusión de Semapa

Era algo de esperar, pero se confirmó este miércoles. Bestinver, el segundo accionista de Semapa (un holding compuesto por la papelera Navigator, una cementera y una empresa de tratamiento de residuos de animales), no acudirá a la opa de exclusión lanzada por Sodim, el holding de la familia Queiroz Pereira que ya controla el 73% de Semapa.

El precio, de 11,4 euros en un inicio, siempre fue un punto de desencuentro y no solo para Bestinver, también para otras gestoras de estilo valor presentes en la portuguesa, como Horos AM. Desde Bestinver explican que la razón de no acudir a la oferta de exclusión es que el descuento que ofrecían era demasiado alto en relación a la valoración de los activos de la compañía.

Ya en marzo, antes de que Sodim elevase su oferta hasta los 12,17 euros, Ricardo Seixas, director de renta variable de Bestinver, manifestó en una entrevista a este periódico que les parecía "un precio injusto": "Su defensa se basa en que el descuento medio histórico de los últimos dos años es del 40% y ofrecen un descuento que se queda en el 30%. El punto de partida parece malo. Por no entrar en el tema de la gobernanza, el consejo de Semapa defiende una oferta del consejo de Sodim en el que los miembros no son muy diferentes", señalaba.

La participación de Bestinver en Semapa es del 3,08%, mientras que el peso en sus carteras ronda el 5%. A la pregunta de qué implicaría para el fondo ibérico la exclusión de bolsa de la portuguesa en caso de que la opa saliera adelante -termina el 25 de mayo-, Seixas respondía que "un valor ilíquido, con poca liquidez, ya supone un riesgo añadido en una cartera y, si no es solo poco líquido sino que no lo es nada, es un problema añadido".

Desde Horos AM, la gestora fundada por el antiguo equipo de Metagestión, también creen que el descuento sobre el valor de mercado de Semapa sigue siendo enorme -aun después de elevar la oferta hasta los 12,17 euros-. "Poco ha cambiado", señala en su twitter Miguel Rodríguez, uno de los gestores de Horos AM.

En una entrevista con elEconomista a finales de febrero, Rodríguez aseguraba que "el precio ofrecido por la familia [entonces 11,4 euros] es bastante bajo, de derribo, no íbamos a acudir". Por entonces valoraban a Semapa por encima de los 26 euros como resultado de la suma de sus partes: "Si ves cómo cotiza Navigator, y valorando a un valor razonable el resto, la valoración es de 18,7 euros. Pero para nosotros vale más. Nuestro precio objetivo para Navigator está en torno a 4 euros, entonces Semapa vale más de 26 euros". Para ellos, decían entonces, "la mejor solución a largo plazo es que se cayera la opa, no que se llegara a un precio superior".

Al precio al que cotiza la acción de Semapa en bolsa, 11,94 euros, Sodim solo ofrece una prima del 1,92% respecto a su cotización. Al margen de la valoración propia que defienden algunos de sus accionistas, la media de bancos de inversión establece también un precio objetivo a doce meses por encima de la oferta de Sodim, al ubicarlo en los 17,30 euros. En lo que va de año, los títulos de Semapa se apuntan una subida del 32,6%.