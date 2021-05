Los fondos de bolsa ESG más rentables de la década ofrecen un 12% anualizado

La oferta para construir una cartera sostenible es cada vez mayor. Solo el año pasado se estrenaron 532 fondos en Europa que invierten con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernabilidad, por sus siglas en inglés), una cifra sin precedentes, según Morningstar. "Este año", opina este proveedor, "se puede esperar más de lo mismo, con el apoyo de una normativa favorable". Según sus datos, el inversor español tiene acceso a casi 2.000 fondos sostenibles de renta variable por mandato, es decir, que así lo especifican en su documento legal. Los quince más rentables de la última década, entre aquellos accesibles al particular y que reciben, además, la máxima nota en sostenibilidad de Morningstar, han ofrecido un rendimiento medio del 12% anualizado en este periodo.

El interés de los inversores hacia este tipo de fondos es palpable. La mitad de las suscripciones en Europa eligió fondos ESG en el primer trimestre del año, según datos de Morningstar, hasta el punto de que los activos en estos vehículos han marcado un récord en los 1,3 billones de euros. Se espera que el 30% de toda la inversión sea ya sostenible en 2030.

Pero llevar esta etiqueta no conlleva de por sí que el fondo sea más o menos rentable. Si se analiza el comportamiento de uno de los índices de referencia en esta materia, como es el MSCI World ESG Leaders, el resultado es que obtiene rentabilidades similares a las que consigue el MSCI World en un plazo de diez años. El primero acumula un retorno del 152% frente al 156% del segundo, aunque sí que hubo años en los que el índice sostenible batió a su hermano mayor, como en 2013, 2018 y 2019.

Ese 152% que suma en la década el índice verde de MSCI se traduce en un retorno anualizado del 8,76%. Está en línea con el 8,37% que ganan, de media, los 2.000 fondos de renta variable sostenibles por mandato en el mismo periodo, con datos hasta el día 10 de mayo -último disponible para poder unificar las rentabilidades de todos los fondos-.

Para seleccionar los mejores en cuanto a revalorización, se han tenido en cuenta aquellos más rentables en un plazo de 10 años, que exijan como mucho 30.000 euros de inversión mínima y que sean calificados con 5 globos Morningstar, un rating que sirve para comparar fondos dentro de una misma categoría al evaluar lo bien que las empresas incluidas en la cartera de un producto están gestionando sus riesgos y oportunidades ESG en comparación con el resto de carteras de la misma categoría.

Rentabilidad con 'responsabilidad'

Como resultado, tres fondos ofrecen rentabilidades anualizadas superiores al 15% a sus partícipes en un plazo de diez años (ver gráfico). En primer lugar se encuentra LO Funds Generation Global, que pertenece a Lombard Odier, una gestora que tiene una larga tradición en inversiones sostenibles, aunque su gestión se ha delegado a Investment Management, una empresa de gestión de activos con sede en Londres y establecida en 2004 por el ex vicepresidente de EEUU Al Gore (1993-2001) y David Blood, que previamente fue el director general de Goldman Sachs AM. Se trata de un fondo de renta variable global de gran capitalización, con más de 2.000 millones de euros en activos, que se gestiona de forma activa y tiene en cuenta aspectos sociales, ambientales y de gobernanza a la hora de buscar posibles candidatos para su cartera, además del precio y de la valoración de la compañía.

En su porfolio se encuentran entre 30 y 60 acciones de alta convicción, "en su mayoría de mediana y gran capitalización", explica la gestora en su web. A cierre de marzo, su principal posición era Baxter International, una compañía estadounidense de gestión médica, que se centra, sobre todo, en productos para tratar la hemofilia, enfermedades renales o trastornos inmunes. A ésta le acompañan en los primeros puestos Equifax, que ofrece soluciones de información que ayuden en la toma de decisiones de sus clientes; Cisco System, Charles Schwab -multinacional con pasaporte estadounidense de servicios financieros- o Alphabet.

A pesar de su vocación global, Estados Unidos es la zona geográfica más presente en su cartera. Conviene recordar que Wall Street vive el ciclo alcista más largo de su historia, lo que ha ayudado a que este fondo también obtenga buenas rentabilidad en un periodo de 3 y 5 años, en el que superan el 17% al año.

En segundo lugar se encuentra DPAM CAP B Eq US Div Sus F, que pertenece a otra gestora con más de 20 años de experiencia a sus espaldas en inversión responsable y sostenible. DPAM duplicó, de hecho, sus activos en este tipo de estrategias durante el año pasado, pasando de los 7.200 millones de euros a 14.900 millones. Su compromiso con la sostenibilidad también ha sido reconocido durante cuatro años consecutivos con la máxima calificación, A+, de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas.

Este fondo, que además de recibir los 5 globos Morningstar también consigue las cinco estrellas, ofrece una rentabilidad anualizada del 15,18% en los últimos diez años, e invierte en cotizadas estadounidenses seleccionadas en función de criterios ESG. De manera que excluye a las empresas que no cumplan con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a aquellas que participen en actividades controvertidas, ya sea tabaco o juegos de azar; o que estén implicadas en graves controversias en materia responsable. Además, al menos el 50% de su cartera debe estar compuesta por acciones que generen una rentabilidad por dividendo, a ser posible superior a la de la media del mercado. Entre sus principales posiciones también aparecen nombres conocidos, como el de Microsoft, Apple, JP Morgan, UnitedHealth, Procter&Gamble o el de Intel, según la última cartera disponible, a cierre de abril.

Además de este vehículo, DPAM coloca otro fondo más en la lista de los productos más rentables de la década -según los criterios mencionados con anterioridad-. Se trata de DPAM Invest B Equities World Sust F Cap, que obtiene una rentabilidad anualizada del 11,9% a diez años vista.

Por delante de éste, y en tercera posición tras el fondo de Lombard Odier y de DPAM, también con una rentabilidad superior al 15%, aparece AB Sustainable US Tmtc C, de la gestora AllianceBernstein, que como las anteriores se caracteriza por integrar criterios sostenibles en su proceso de inversión. Este producto busca oportunidades en empresas domiciliadas en Estados Unidos, que están expuestas a temas de inversión sostenible. En la primera posición de su cartera se encuentra Labcorp, que opera una de las redes de laboratorios más grandes del mundo. Le sigue Flex, que ofrece servicios y soluciones en materia de diseño, ingeniería, fabricación y cadena de suministro; SVB Financial Group, un banco comercial americano; Bio-Rad Laboratories, que desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de productos innovadores para la investigación en ciencias biológicas y diagnóstico clínico junto a Philips. Los resultados de este vehículo también son positivos a 3 y 5 años, ya que ha ganado un 19,24% y un 18,78% anualizado, respectivamente.

El resto de fondos seleccionados se apuntan rentabilidades del 10% o más en un periodo de diez años. En este ranking hay fondos de categorías distintas a las anteriores, según datos de Morningstar, que se centran, por ejemplo, en el sector de la ecología, como pueden ser Nordea 1 - Global Climate & Envir E, Amundi Fds Glb Ecology ESG R2 EUR C, BNP Paribas Global Envir Cl C, o Pictet - Global Envir Opps R. Y también en el de la salud. En este último grupo está Pictet-Health R.