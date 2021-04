Coinbase podría ser el nuevo Google del sistema financiero, según un analista

¿Cuánto vale Coinbase? La salida a bolsa de la web de intercambio de criptomonedas hace una semana, en medio de una euforia en el bitcoin, ha llevado a muchos inversores a preguntarse hasta dónde puede subir el precio de esta acción. Y, para Avi Salzman, de la revista Barron, su techo está aún muy lejos. En sus palabras, esta empresa puede convertirse en "la nueva Google" y multiplicar el valor de sus acciones como lo hizo la compañía de Palo Alto.

Para Salzman, Coinbase es "una empresa novedosa con ventajas competitivas que le han permitido aumentar su participación de mercado a pesar de sus feroces rivales". Pero sus similitudes son mucho mayores: la capitalización de la web de criptomonedas en su salida a bolsa es cuatro veces mayor que la de Google cuando lo hizo en 2004, una proporción idéntica al crecimiento del índice S&P 500 en este tiempo.

Pero la señal más clara es que sus ingresos son incluso mayores. Alphabet, matriz de Google, ingresó 1.200 millones de dólares y obtuvo 320 millones en beneficios durante 2020. En el primer trimestre de 2021, los datos para Coinbase son de 1.800 millones y 750 millones, respectivamente, unas cifras que deberían despertar el interés de muchos más inversores. Su margen neto está en el 42%, por encima del 35% de las grandes compañías tecnológicas de EEUU.

El resultado es que la combinación es muy atractiva: una empresa con grandes beneficios y que cotiza a solo 15 veces ingresos, ligeramente por encima de las 11 veces de las grandes empresas tradicionales pero por debajo de las 18 veces que han marcado las grandes compañías tecnológicas en sus años de crecimiento desaforado. Si se multiplican los resultados del primer trimestre por esta cifra de 15 veces, la compañía podría valer 108.000 millones de dólares, un precio de 415 dólares por acción, bastante por encima de los 321 a los que se cambiaba este miércoles.

Por supuesto, el problema es que Coinbase está atado indisolublemente al bitcoin. Aunque la criptomoneda esté marcando récords de precio, no hay ninguna garantía de que no vaya a haber un frenazo brusco a su crecimiento, o incluso una fuerte caída, si es que este mercado no es más que una burbuja, como creen muchos de sus detractores. Cuanto más vale la moneda, más operaciones registra la casa de cambios y más dinero se lleva en comisiones. Por si la música deja de sonar, tendrá que buscar una forma de diversificar sus ingresos.

Y también está el riesgo de la competencia. Hasta el momento, la compañía está cobrando un 4% por cada operación, en un mundo en el que las aplicaciones de compraventa de acciones ofrecen intercambios gratuitos. Si otras empresas del sector ofrecen comisiones más bajas y Coinbase no se adapta rápidamente, podría acabar como Bing, en vez de Google. Aunque, a día de hoy, insiste Salzman, todo aquel que crea que las criptomonedas han llegado para quedarse tiene que apostar por las acciones de Coinbase.