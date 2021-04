Los tentáculos del éxito de Coinbase: los cuatro inversores que más celebran el debut en bolsa

Que la capitalización de Coinbase haya rozado los 100.000 millones de dólares no es solo una buena noticia para la plataforma de criptoactivos. El estreno histórico en bolsa del miércoles también ha sentado especialmente bien a cuatro inversores que confiaron en la compañía si no desde sus inicios, sí cuando aún no había explotado su potencial y el bitcoin prometía, pero no tanto.

Union Square Ventures fue el primer gran inversor de Coinbase y uno de los que ha salido mejor parado del boom vivido ayer en el parqué neoyorquino. En 2013, el inversionista de riesgo y cofundador de Union Square, Fred Wilson, decidió dar un giro a la estrategia de inversión de la empresa (hasta ese momento había apuntado hacia el sector tecnológico -Twitter, Etsy, Tumblr...- con buen tino) y puso el ojo en la plataforma de compraventa de criptodivisas, que por aquel entonces contaba con poco más de 100.000 miembros.

Wilson lideró la primera ronda de financiación (Serie A) invirtiendo cinco millones de dólares a 20 centavos por acción. Tras el estreno en bolsa, que llevó a Coinbase a ser una de las 85 empresas más valiosas del país, se estima que la participación de Union Square tiene un valor de 4.600 millones de dólares.

Sin embargo, según la información aportada por la compañía y recogida por la CNBC, el mayor inversor externo no es Wilson sino Andreessen Horowitz, que posee acciones por valor de unos 9.700 millones de dólares, en parte gracias a los negocios que entre 2019 y 2020 hizo con Union Square.

La primera inmersión de la firma de capital de riesgo estadounidense en Coinbase tuvo lugar siete meses después de que Wilson diera el paso. La empresa lideró la ronda de financiación (Serie B) de 25 millones de dólares adquiriendo acciones a un dólar y desde entonces continuó aumentando su participación en Coinbase hasta llegar a hacerse con parte de las de Union Square.

Y es que, entre 2019 y 2020, Union Square se deshizo de un 28% de su participación en Coinbase y gran parte fue a Andreessen Horowitz. En concreto, en octubre de 2019 compró a Union Square acciones por valor de 57,1 millones de dólares, a 23 dólares por título y aproximadamente un año después, la empresa de Wilson le vendió otros 30 millones de dólares en acciones, esta vez a 28,83 dólares la acción. En total, Andreessen se hizo con 3,52 millones de acciones de Union Square que ahora tienen un valor combinado de 1.200 millones de dólares.

El tercer mayo inversor externo de Coinbase es Ribbit Capital, una empresa de capital riesgo centrada en la tecnología financiera que codirigió la ronda de Serie A. Sus 12 millones de acciones ahora valen 3.900 millones de dólares.

DFJ Growth, que lideró la ronda de 75 millones de dólares (Serie C) a finales de 2014, es otro caso de éxito sobrevenido por el potencial de Coinbase. Esta empresa de capital de riesgo invirtió en la plataforma de criptodivisas después de que su socio, Barry Schuler (ex CEO de AOL), entendiera la necesidad de dar seguridad a las transacciones después de haber hecho dos actos 'de fe' al comprar bitcoins enviando dinero con temor a que se esfumara. "Me quedó claro que esto no se generalizará si esa era la forma de comprar bitcoins", declaró.

Antes de liderar la ronda, Schuler propuso tanto a Wilson como a los fundadores de Coinbase, Brian Armstrong y Fred Ehrsam, establecer una junta (de la que fue primer miembro y que abandonó en agosto) y crear un sistema regulatorio que protegiera a los inversores de los piratas informáticos.

Finalmente, DFJ Growth terminó liderando la ronda de 75 millones de dólares de Serie C a 2,76 con una valoración de alrededor de 500 millones dólares y ha visto como su inversión inicial se ha multiplicado por 120.

Coinbase inició su andadura en bolsa a un precio de 381 dólares por acción, lo que elevó su capitalización de mercado a los 100.000 millones de dólares pero finalmente las acciones cerraron en 328,28 dólares y la valoración a 85.800 millones de dólares. so es más de 10 veces más que la última recaudación de fondos privada de la compañía en 2018 y más de 4,000 veces desde la ronda liderada por Union Square hace ocho años.