Las bolsas de Europa ya están pendientes de las señales que pueden invitar a vender

Los mercados apuntan a un comienzo de semana cauto. Las bolsas de Europa y EEUU amanecen consolidando posiciones al calor de la desigual recuperación económica de la crisis del Covid en la que inversores y analistas han puesto el foco en las últimas horas. Un comportamiento que daría continuidad a las últimas sesiones consolidativas que se han registrado en los principales selectivos continentales.

Este movimiento no impide que el control siga en manos de los alcistas... Al menos en Europa donde las bolsas siguen demostrando tranquilidad. Y así seguirá siendo mientras no se pierdan niveles que se encuentran a algo menos de 1% de los niveles de cierre del viernes.

"A muy corto plazo no habrá ningún signo de debilidad que amenace el reinado de los alcistas mientras el EuroStoxx 50 no cierre una sesión por debajo de los 3.945 puntos, que es desde donde la semana pasada abrió un hueco al alza", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

Es decir, mientras no se pierdan los 3.945 puntos , las posibilidades de que el EuroStoxx siga registrando alzas se mantienen intactas. Eso sí, hay que tener especial cuidado y no emocionarse en demasía ya que se podría caer en el error de dejarse iluminar por los nuevos máximos en las bolsas y por una situación idílica, que más pronto que tarde podría cambiar y provocar el comienzo de una fase correctiva.

No en vano, la sobrecompra empieza a ser ya elevada. Así lo atestigua Cabrero en su comentario estratégico semanal. "Analizando al EuroStoxx 50 puede verse un estado de sobrecompra que no se veía en base diaria desde marzo del año 2019 y en base semanal desde enero de 2020", advierte. "Una sobrecompra en gráfico diario es preocupante y debe ser vigilada, pero cuando también coincide con gráfico semanal, no tiene que ser pasada por alto".

En el caso del Ibex 35 el nivel a vigilar con minuciosidad aparece en los 8.475 puntos, que es por donde discurre su directriz alcista de aceleración. Su pérdida supondría ver un signo de agotamiento comprador que pondría en aprietos las posibilidades de seguir viendo mayores alzas a corto plazo en el índice español.

Análisis estratégico del EuroStoxx 50