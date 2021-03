El-Erian cree que el estallido de Archegos es "un caso aislado" pero advierte de la liquidez en el mercado

La avalancha de ventas que sufrió el fondo Archegos Capital el pasado viernes y que ha impactado gravemente en compañías como ViacomCBS, Discovery o Tencent será algo puntual que no disparará un efecto en cadena. Así al menos lo entiende Mohamed El-Erian, principal asesor económico de Allianz, que sí ve, sin embargo, que la situación puede llevar en el medio plazo a un "endurecimiento de las condiciones financieras".

El-Erian considera que la jugada de Archegos es un "hecho aislado" causado por las "posiciones muy concentradas" del fondo de inversión, así como por su "enorme apalancamiento" y la superposición de derivados en sus operaciones.

Todas las alarmas saltaron cuando la compañía no fue capaz de responder a la petición de Goldman Sachs sobre sus garantías financieras, dando muestra de que no podía cubrir sus posiciones apalancadas. Esto causó que algunos de los brokers de Archegos, como el propio Goldman, ordenaran la venta masiva de acciones para intentar recuperar parte de lo que habían invertido, con un montante total que supera los 30.000 millones de dólares.

THE question in #markets this morning: How systemic is the ongoing #HedgeFund blow up? What we can surmise so far: Faster moving contagion risks suggest this market shock is likely to be contained. That's good news for #investors . Assessing now the slower moving contagion risks. https://t.co/eU69c7UBVz

Y, aunque el también presidente del Queen's College no ve peligro de que esto se contagie rápidamente a otros fondos y bancos de inversión, sí que advierte de que a medio plazo se puede asistir a un "endurecimiento de las condiciones financieras" que obliguen a los bancos a ser más cautelosos, ha señalado El-Erian en una entrevista para la CNBC.

En este sentido, señala que la mayor liquidez que ha habido en los últimos meses en el intento de los gobiernos para revitalizar una economía en crisis puede llevar a "accidentes" como el de Archegos, que habrá que evitar con una "mejor disciplina en el mercado".

"La gente se está preguntando cómo estamos posicionados, a quién estamos expuestos, si tenemos suficiente margen, y eso provoca una desaceleración en el sistema", apunta El-Erian.

Además, en su cuenta de Twitter ha incidido en que la situación de Archegos ha hecho cotizar a la baja tanto el oro como la rentabilidad del bono estadounidense, mientras que las principales criptomonedas han cotizado al alza.

With questions about the systemic risks associated with the disorderly #Archegos deleveraging (see earlier tweet for my take), it's interesting to see the reactions of old/new hedging assets:#Gold and US government #bonds are lower in price; #Bitcoin and other cryptos are higher pic.twitter.com/R7s0hptBZ2