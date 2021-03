La dirección financiera está en manos de mujeres en nueve empresas del Ibex 35

"Como mujer directiva, combina su rol de madre de dos hijas con una agenda muy exigente, especialmente intensa desde la eclosión de la crisis del Covid-19, ya que Pilar es responsable de la estrategia y la gestión de una palanca clave frente a la pandemia, la liquidez y el mantenimiento de la posición de solvencia". Así defienden en Meliá Hotels el papel de Pilar Dols, una de las actuales directoras financieras del Ibex 35. Son nueve las empresas del índice (un 26%) que cuentan con mujeres al frente de este departamento, esencial en tiempos de crisis. Algunas de ellas colaboraron en las salidas a bolsa de compañías que hoy son grandes cotizadas del país.

Pilar Dols es la primera mujer, y la única, en el equipo ejecutivo de Meliá. Lleva desde 1985 trabajando en la hotelera y, aunque asumió el cargo de CFO en 2013, fue parte del equipo que transformó una empresa familiar en cotizada.

También participó en el salto al parqué de Red Eléctrica la que hoy es su CFO, Teresa Quirós. Esta directiva está presente en diversos comités de la empresa, entre ellos el ejecutivo y el de sostenibilidad, y es consejera de Hispasat y socia fundadora de Ejecon (Asociación de Ejecutivas y Consejeras). "Cuando me preguntan por el techo de cristal, siempre pienso lo mismo: que yo estaba tan ocupada en romperlo que no me daba cuenta de que existía. Me he ocupado más en el objetivo, en cómo lograrlo, y en ayudar a las personas que tenía a mi alrededor a lograr el suyo", señala Quirós.

La figura de Nuria Pascual, directora financiera y responsable de Relaciones con Inversores de Grifols, fue clave en la salida a bolsa de la farmacéutica. Antes pasó principalmente por entidades bancarias, bursátiles y de inversión, y ha sido consejera no ejecutiva de otras empresas públicas y privadas.

Largas trayectorias

La gran mayoría de directoras financieras del Ibex lleva años haciendo carrera en esa misma empresa, aunque hay un nuevo fichaje, el de Beatriz Puente, que se incorporó para ese puesto en Siemens Gamesa el pasado diciembre. Antes fue CFO de NH Hotel y miembro de su consejo de administración; CFO de Aena, donde lideró la privatización y salida a bolsa en 2015, y de Vocento, donde también coordinó su debut; y estuvo en el consejo de Metrovacesa. "La inclusión y la diversidad enriquecen las organizaciones porque permiten ampliar la variedad de enfoques y soluciones para tener éxito en entornos globales de cambio, incertidumbre e innovación constante. En España existen candidatas perfectamente preparadas para ocupar estos puestos", opina Puente.

Laura Abasolo, directora general de Finanzas y Control (CFCO) de Telefónica, es la única mujer que lidera este departamento entre las 10 mayores empresas del Ibex. Asumió este cargo en julio de 2017, ya durante la era Pallete, aunque su llegada a Telefónica fue en 1999, tras iniciar su carrera en Goldman Sachs. Abasolo es miembro del comité ejecutivo de la teleco y su nombre ha figurado en alguna ocasión en la lista Top 100 Mujeres Líderes en España, donde también se ha situado Teresa Quirós, de REE.

María Luisa de Francia, directora financiera de PharmaMar, y Angels Arderiu, su homóloga en Inmobiliaria Colonial, también saben muy bien lo que es hacer carrera dentro de una compañía. De Francia lleva más de tres décadas en la antigua Zeltia, llegando a ser la CFO de esta en el año 2000 y luego en PharmaMar desde la fusión en 2015. También es miembro del consejo de administración de la filial Genomica. Tras nueve años en el mundo de la auditoría, Angels Arderiu se incorporó a Colonial en 1999 como responsable de Contabilidad; 10 años más tarde asumiría su actual cargo. La socimi es una de las firmas donde más mujeres hay en la alta dirección, junto a CIE y REE, según datos de la CNMV.

Otra mujer que conoce bien la empresa de la que hoy es directora financiera es Mary Carmen Peña, quien ocupa este puesto en Viscofan desde 2011. Es parte del grupo desde 1994, y ha llevado a cabo distintas responsabilidades en los departamentos de I+D y financiero. Y es que previamente trabajó en el ámbito de la investigación, principalmente en la Universidad de Navarra. Es, además, una de las vicepresidentas de la Confederación Empresarial Navarra (CEN).

En CIE Automotive existe la particularidad de que no hay CFO como tal, sino que esa función se reparte en tres direcciones. Y las tres están lideradas por mujeres. Se trata de Irache Pardo, directora de Finanzas y Tesorería; María Miñambres, directora de Controlling y Fiscal, y de Lorea Aristizabal, directora de Desarrollo Corporativo. Desde la compañía destacan que las tres reportan al CEO y que las tres forman parte del comité de dirección, donde cuatro de 10 son mujeres.