La SEC estadounidense pone la lupa en los datos de sostenibilidad de las empresas

El regulador de los mercados en EEUU, la SEC (Securities and Exchange Commission) se ha fijado el objetivo de erradicar las malas prácticas relacionadas con la divulgación de riesgos climáticos y otros aspectos ligados a la sostenibilidad.

El supervisor estadounidense ha creado un grupo de trabajo sobre Clima y ASG cuyo objetivo será el de encontrar lagunas o errores en los informes extrafinancieros de las empresas (aquellos que reportan información sobre aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno), según recoge Bloomberg. Este grupo de trabajo también intentará detectar "los potenciales problemas de divulgación y cumplimiento en las estrategias ASG de los fondos de inversión".

Serán 12 las personas que conformen este equipo, que utilizará "análisis de datos y otras herramientas para ayudar a descubrir irregularidades", según señalaron fuentes de la Sec. "Este grupo de trabajo reúne una amplia experiencia, lo que nos permitirá vigilar mejor el mercado, perseguir las malas conductas y proteger a los inversores", señaló Kelly Gibson, directora adjunta Interina de Implementación del regulador, que liderará este nuevo equipo.

Este anuncio se produce a pocos días de que en Europa entre en vigor (lo hará el 10 de marzo) una de las piezas más relevantes del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea: el Reglamento sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad, que marcará la primera de muchas obligaciones normativas en este ámbito.

España incorporó la Directiva europea de Información no Financiera en diciembre de 2018, que obliga a divulgar la información medioambiental, social y de aspectos de buen gobierno. Sin embargo, actualmente la información no financiera solo es exigible a empresas de más de 500 empleados, o de interés público (como son las cotizadas); no aplica a pymes. En una jornada sobre sostenibilidad celebrada el pasado mes de octubre, la CNMV abrió la posibilidad de crear un modelo de reporting extrafinanciero para pequeñas y medianas empresas.