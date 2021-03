Las 5 acciones que incrementarán su BPA más de un 100% y que están infravaloradas

El mundo entero está expectante de que la ansiada recuperación llegue y por ello los inversores se esfuerzan en predecir qué valores serán los más beneficiados de la reapertura económica post-pandemia. El experto John Buckingham, editor del boletín Prudent Speculator, ha señalado 25 acciones de Wall Street que él compraría hoy ya que considera que están "potencialmente infravaloradas" en relación con el mercado. Dentro de esta lista, según el consenso de Factset, hay hasta 5 compañías que verán como su BPA (beneficio por acción) se incrementa más de un 100% durante los siguientes meses.

La ganadora en el ranking es la energética EOG Resources, tiene un BPA estimado para los siguientes doce meses de 4,28 dólares, un 193% más que su media de los anteriores doce meses. Se espera que la estadounidense dedicada al gas y al petróleo salga de pérdidas este año, la recuperación de la demanda hará que sus ventas se incrementen un 37% y que genere 2.484 millones de dólares de ganancias netas durante 2021.

Las acciones de la energética lucen un potencial del 14,3% para los próximos doce meses y tienen un PER (número de veces que el beneficio previsto está recogido en el precio de la acción) situado en las 14,9, no cotizaba tan barata desde 2018.

"Los precios de las acciones no han alcanzado a donde se dirigen las ganancias "

Mosaic Company el mayor productor estadounidense de fertilizantes de Estados Unidos elevará su beneficio por acción un 192%, hasta los 2,48 dólares, según las estimaciones. La compañía incrementará sus ganancias netas un 42% este año hasta los 932 millones de dólares ya que se espera que venda un 18% más.

Las acciones de la compañía cotizan sobre su PER más barato del último lustro, en las 13,8 veces. Pese a esto, Mosaic es la única compañía de la lista que no luce el cartel de comprar según el consenso de mercado de Factset, la mayoría de los expertos aconsejan mantener sus acciones. Tras haber ganado un 35% en lo poco que llevamos de año, el consenso de mercado de FactSet sigue confiando en las acciones de la estadounidense y espera que se revaloricen un 6,5% durante los siguientes meses.

Cohu, la compañía de equipos electrónicos, generará un BPA medio estimado para los siguientes doce meses de 3,11 dólares, lo que supone un incremento del 166% de este ratio. Se estima que la firma registre este año un beneficio neto de 79 millones de dólares, consiguiendo así salir de las pérdidas del pasado ejercicio. Además, de estos fundamentales Cohu goza de buenas perspectivas en bolsa, luce el mayor potencial de este ranking ya que los expertos estiman que se revalorizará un 39% durante los siguientes meses. En cuanto al PER medio estimado para este año, la firma cotiza un 89% más barata que su media del último lustro, sobre las 14,9 veces.

El banco One financial elevará un 112% sus ganancias netas este 2021

Sobre Cohu, Buckingham afirmó que las acciones de la mayoría de las empresas involucradas en la fabricación de semiconductores habían subido debido a la elevada demanda, hecho que se estima que continúe, se espera que las ventas se eleven un 39% los siguientes meses. "Sus ganancias se han disparado y es probable que continúen haciéndolo. Los precios de las acciones no han alcanzado a donde se dirigen las ganancias ", declara el experto.

Tapestry, la compañía de lujo dueña de las marcas Coach New York, Kate Spade New York y Stuart Weitzman elevará su BPA un 131%, hasta los 2,80 dólares por acción. Sus cuentas saldrán del rojo este año y se estima que genere un beneficio neto de 727 millones de dólares, mientras que sus ventas se elevarán un 23%. Las acciones de la compañía no cotizaban tan baratas desde 2018, con un PER situado en las 16,3 veces. Después de que sus títulos hayan ganado un 36% en lo poco que llevamos de año, los expertos de FactSet les otorgan un potencial del 3%.

El banco estadounidense capital One financial es el último de esta lista, se espera que aumente su beneficio por acción un 113% hasta los 12,18 dólares, ya que se espera que su beneficio neto se incremente un 112% este 2021, situándose en los 5.712 millones de dólares. Las acciones de la compañía cotizaran tan baratas como lo hicieron en 2019, con un per sobre las 10,3 veces, los expertos esperan que estos títulos se revaloricen un 6,6% durante los siguientes doce meses.