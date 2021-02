Bumble debuta en bolsa a 76 dólares por acción, un 77% más que su precio de salida

Bumble, la aplicación online de citas, ha debutado este jueves en bolsa en los 76 dólares por acción, lo que supone un incremento del 77% frente al precio de 43 dólares al que la compañía lanzó sus 50 millones de acciones de la Clase A, notablemente por encima del rango objetivo previsto (de 37 a 39 dólares).

Los títulos de la compañía, que también es la dueña de la red social Badoo, han empezado a cotizar hoy en el Nasdaq bajo el símbolo 'BMBL'. Gracias a la operación, la compañía ha recaudado cerca de 2.200 millones de dólares, que destinará parcialmente a amortizar parte de sus líneas de crédito.

La empresa, fundada en 2014, registró unos ingresos de 416 millones de dólares en los tres primeros trimestres de 2020, con unas pérdidas netas de 118 millones. Cuenta con más de 12 millones de usuarios activos al mes y 2,4 millones de usuarios de pago, a pesar de que la aplicación opera bajo un modelo 'freemium' por el cual los usuarios pueden contactarse gratuitamente, si bien el pago permite destacar el perfil personal en las búsquedas de otros usuarios, entre otras cuestiones.

La aplicación de citas concede la iniciativa de dar el primer paso a las mujeres, que son quienes deben mandar el primer mensaje de una conversación. Esta misma óptica de empoderamiento de la mujer que enarbola la compañía es la que su fundadora y CEO, Whitney Wolfe Herd, ha resaltado en el debut bursátil: "Solo ha sido posible gracias a los más de 1.700 millones de primeros movimientos hechos por mujeres valientes en nuestra aplicación, y a las mujeres pioneras que nos allanaron el camino en el mundo de los negocios".

Today, @Bumble becomes a public company. This is only possible thanks to the more than 1.7 billion first moves made by brave women on our app — and the pioneering women who paved the way for us in the business world. To everyone who made today possible: Thank you. #BumbleIPO ???????? pic.twitter.com/OMLNGNvECB