Las salidas a bolsa en EEUU recaudan ya casi ocho veces más que el año pasado

Jose Luis de Haro Nueva York

Entre un inmenso océano de liquidez, unas condiciones ultraacomodaticias y la euforia (o manía para aquellos que gritan burbuja), las salidas a bolsa en Estados Unidos continúan viviendo una edad dorada. Hasta la fecha, la treintena de compañías que se han zambullido en los mercados de capital patrios a través de sus respectivos estrenos bursátiles han recaudado ya más de 16.100 millones de dólares, casi multiplicando por ocho la cantidad registrada el año pasado por estas mismas fechas, según los datos de Renaissance Capital.

Este incremento del 624% solo incluye las operaciones públicas de venta (OPV) de entidades con una capitalización bursátil de más de 50 millones de dólares. Tampoco contabiliza otras formas alternativas de recaudación como las conocidas Compañías de Adquisición de Propósitos Especiales (SPAC, por sus siglas en inglés), que salen a bolsa con la intención de recaudar fondos para efectuar la compra de una empresa que ocupe su lugar en el listado de la New York Stock Exchange (NYSE) o en el Nasdaq, las plazas por excelencia.

Esta fórmula, que el año pasado captó 76.000 millones de dólares a través de 229 operaciones, ha visto en las tres primeras semanas del año como otras 56 SPAC han probado suerte en el mercado, con una recaudación de más de 16.000 millones de dólares, según lo datos de Goldman Sachs. Su estratega jefe, David Kostin, destaca como "el sentimiento de burbuja rodea a estos vehículos de inversión". "En nuestras conversaciones con los gestores de carteras, el auge de las emisiones de la SPAC se ha citado a menudo como un ejemplo de comportamiento exuberante de los inversores", avisa.

No es para menos, otros cálculos como los cotejados por la plataforma SpacInsider, contabilizan ya 105 salidas a bolsa dentro de la familia de las SPAC. Su recaudación asciende hasta los 30.367 millones de dólares. Precisamente, Raghuram Rajan, ex gobernador del Banco de la Reserva de la India, manifestó esta semana a este periódico su preocupación por este asunto. "En la actualidad abundan estos vehículos de inversión que operan con la siguiente fórmula: "Denme dinero. No me pregunten para qué es, se lo diré cuando lo sepa", avisó.

Dicho esto, en algunos casos, los objetivos de las SPAC llegan a buen puerto. El jueves conocimos como 23andMe, una empresa de pruebas genéticas para el consumidor de a pie, saldrá a bolsa a través de una fusión con la SPAC de Richard Branson, VG Acquisition Corp. Un acuerdo valorado en unos 3.500 millones de dólares.

En lo que respecta a las OPV tradicionales, hasta la fecha 30 compañías han puesto precio y comenzado a cotizar, un 233% más que 2020 por estas mismas fechas, justo antes del azote de la pandemia. El rendimiento medio de esta treintena de empresas alcanza ya el 40,5% frente al 2,6% que registra el S&P 500.

El estreno más importante en lo que llevamos de 2021 corresponde a Shoals Technologies Group, que captó 1.925 millones de dólares. La mayor subida en el precio de su acción el día de su OPV corresponde a RLX Technology, que experimentó una revalorización del 145,9%. Por su parte, la compañía que acumula un mejor comportamiento desde su OPV es Affirm, cuya rentabilidad asciende al 119,3%.