Tesla ya es la automovilística estadounidense más valiosa de la historia

Tesla está celebrando 2020 por todo lo alto. La compañía de automóviles se ha convertido en la más valiosa del sector en Estados Unidos en la historia, superando así el valor de mercado récord que había establecido Ford Motor en 1999.

En un inicio de año en el que el grupo ha subido más de un 12% en bolsa, su capitalización bursátil ha marcado un máximo histórico al superar los 84.500 millones de dólares. La marca a batir que había establecido Ford hace más de dos décadas se situaba en la cota de los 80.800 millones de dólares. Del mismo modo, los títulos de Tesla han alcanzado un nivel histórico desde que se estrenase en bolsa, en 2010, al situarse en la zona de los 469 dólares.

Eso sí, al grupo todavía le queda recorrido por delante para superar a las dos empresas más valiosas del sector a nivel mundial: la japonesa Toyota, valorada en más de 230.000 millones de dólares, y la alemana Volkswagen, cuya capitalización supera los 98.000 millones de dólares (88.000 millones de euros). Siguiendo a Tesla se sitúan Daimler, BMW y General Motors, que valen más de 50.000 millones.

Entre los motivos de la carrera que ha protagonizado Tesla el parqué están unos números positivos en los últimos meses. A este respecto, el pasado mes de octubre informó que había logrado beneficio en el tercer trimestre de 2019, algo que solo consiguió en el tercer y cuarto trimestre de 2018, en el tercer trimestre de 2016 y en el primer trimestre de 2013.

Por otro lado, Tesla ha informado de que había cumplido el objetivo de Elon Musk, su cofundador, de entregar al menos 360.000 vehículos eléctricos en 2019. Así, matriculó 367.500 vehículos en todo el mundo, un 50% más que en 2018.

Además, ha comenzado a entregar los primeros model 3 fabricados en su giga factoría de Shanghái que comenzó a construir a principios de 2019. Por otro lado, Musk ha confirmado que ya ha arrancado el trabajo para producir los primeros Tesla Model Y, en la misma factoría de Shanghái. Se trata de un SUV (Vehículo Utilitario Deportivo).

No obstante, pese a la euforia, Tesla aún tiene deberes que hacer. El primordial es la generación anual de beneficio, algo que no ha conseguido. Los expertos creen que 2020 podría ser el año en que la firma dé la campanada ganando más de 1.000 millones de dólares.

"Habrá que ver si China realmente se convierte en un mercado rentable, pues las ventas de coches eléctricos en los últimos trimestres se han debilitado en el gigante asiático. Habrá otros riesgos, además, a no perder de vista: la supresión de créditos fiscales para los compradores de Tesla en EEUU o el riesgo de que Musk no pueda cumplir todas sus promesas. No olvidemos que 2018 terminó de forma parecida para el valor, y luego llegó 2019 y con él, las pérdidas", explica Haris Anwar, analista de Investing.com. El año pasado los títulos de Tesla llegaron a perder un 46%, si bien en la última parte del ejercicio consiguió darle la vuelta a este balance y culminó con una subida de más del 25%.