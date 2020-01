Wall Street recupera las OPV de 'caballos', no de 'unicornios'

Jose Luis de Haro Nueva York

Dice el refrán que a la tercera va la vencida y en estos momentos el mercado de las salidas a bolsa en Estados Unidos volverá a intentar en 2020 recuperar el brío de hace siete años, tras dejar atrás un ejercicio lleno de decepciones. La transición de grandes unicornios, como se conoce a las compañías con un valor privado superior a los 1.000 millones de dólares a meros caballos durante sus primeras andanzas como compañías cotizadas desinfló el año pasado la euforia, con una recaudación total de 46.300 millones de dólares, un 1,2% menos que en 2018, según la consultora Renaissance Capital.

Las expectativas, que se barajaron sobre que los estrenos de Uber, Lyft o Peloton llegarían a superar los niveles registrados en 2014, cuando el desembarco de Alibaba en la New York Stock Exchange impulsó el capital recaudado dicho año hasta los 85.300 millones de dólares, se esfumaron, culminando en la cancelación de la oferta pública de venta (OPV) de The We Company, el castillo de naipes de Adam Neumann aupado a su vez por Softbank.

"Muchas de las compañías que llegaron al mercado contaban con un modelo de crecimiento de ingresos pero carecían de modelos particularmente rentables. Muchos de estos unicornios, valorados en miles de millones de dólares no tenían previsto ganar dinero en años", reconoce a este periódico Peter Tuchman, operador de Quattro Securities en la Bolsa de Nueva York.

No obstante, con la lección aprendida, 2020 quiere dejar atrás el sinsabor de los últimos 12 meses y se prepara para "un aumento saludable en el mercado de salidas a bolsa, particularmente en la primera mitad del año", explica Paul Go, líder global de EY en estrenos bursátiles. Según Go, atisbando la potencial volatilidad en torno a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, muchos emisores aprovechará la primera mitad de 2020 para saltar al mercado.

Entre ellos se encuentra Airbnb. Tras haber aprendido la lección de otros coetáneos, la compañía liderada por Brian Chesky, prepara el desembarco seguramente a través de un listado directo, modalidad usada por Spotify y Slack, con ciertas peculiaridades en relación con una salida al uso.

La compañía registró un beneficio de 93 millones de dólares en 2017, sobre ingresos de 2.600 millones de dólares. También fue rentable en 2018, con ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2019. Algunas estimaciones indican que los ingresos de todo el año pasado podrían oscilar entre los 3.500 millones y los 4.000 millones de dólares.

"Airbnb cuenta con una valoración privada de 31.000 millones de dólares", señala Kathleen Smith, de Renaissance Capital. "Planean salir en algún momento de este año, creemos que será la primera mitad como la mayor parte de las salidas más importantes". Entre ellas, destacan otros unicornios, como DoorDash, Wish, Instacart o Robinhood.

Salidas canceladas de 2019

Muchas de los estrenos frustrados del año pasado podrían volver a probar suerte en los próximos meses. Es el caso de la minorista 'online' de colchones Casper, la compañía de ropa Madewell, la firma de ciberseguridad McAfee y Reynolds Consumer Products. Según Renaissance Capital, ésta última, busca recaudar hasta 1.500 millones de dólares mientras que GFL Environmental, otra de las empresas en la rampa de salida atisba los 1.927 millones de dólares.