Tuchman: "Mientras Trump siga en el cargo veremos volatilidad relacionada con la difusión irresponsable de información"

Jose Luis de Haro Nueva York

Peter Tuchman, actual operador del mercado para Quattro Securities y un veterano de la New York Stock Exchange (NYSE) desde 1985, conversa con el elEconomista sobre lo que cabe esperar del año que acabamos de arrancar. Tuchman, que no invierte personalmente en ninguna compañía, se autodefine como un "forense" del mercado dada su disección diaria de los mercados, en busca de respuestas sobre la tendencia de los mismos. De momento, ya atisba los 30.000 puntos del Dow Jones este año.

¿Qué ha hecho que 2019 haya sido un año claramente alcista para la bolsa americana?

Hay cuatro respuestas a esta pregunta, como cuatro jinetes por así decirlo. Hemos visto tasas de interés más bajas, lo que ha echado más combustible al incendio. Quieran llamarlo flexibilización cuantitativa o no, definitivamente está ayudando. Tenemos un desempleo en mínimos históricos pero hemos tenido un año que, aunque ha sido increíblemente alcista, también ha experimentado cierta volatilidad. Hemos tenido un año increíblemente volátil. Las tensiones comerciales y los aranceles a China han sido una situación inacabable. También hemos tenido la volatilidad causada por la difusión de información económicamente sensible por parte de la administración de EEUU. Esto ha causado tanto las ventas masivas como los grandes rallies. Realmente pienso que, económicamente, el país está en buenas condiciones en relación con la desaceleración del crecimiento mundial. Al fin y al cabo, es aquí es donde debe ponerse el dinero. El mercado cumple su propia profecía. Comienza con algunos factores positivos y a partir de ahí se alimenta a sí mismo.

¿Veremos la misma tendencia en 2020?

Mientras tengamos a esta administración en el cargo, veremos volatilidad relacionada con la difusión de la información. La forma en que se maneja me parece irresponsable. Es nuestra responsabilidad fiduciaria difundir dicha información de manera responsable. Este no ha sido el caso y esto crea una sensación de volatilidad. Finalmente, solo tenemos la Fase 1 del acuerdo con China. Una vez más, no sabemos cuántas fases más hay, si está grabado en piedra o no. No sabemos cuál será el resultado del Brexit, no sabemos qué está pasando con Irán e Irak, tampoco lo que está sucediendo en China y en Hong Kong. Estas son algunas de las incógnitas que potencialmente causan ansiedad.

¿Cómo afectarán las elecciones presidenciales al mercado?

En mi opinión, históricamente, la política no juega un papel tan importante en los mercados. No atribuyo a esta administración la recuperación del mercado, aunque algunos republicanos radicales realmente creen que todo es obra de Trump. No creo necesariamente que la política cruce esa línea; sin embargo, sí considero que los tuits y la difusión de información afectan a los mercados a corto plazo dicho esto nunca han tenido un efecto prolongado en el mercado. Los hemos visto caer fortuitamente y recuperarse. Los hemos visto subir y bajar. ¿Qué va a pasar si el Trump es reelegido?, no lo tengo claro. ¿Qué pasará si los demócratas son elegidos?, tampoco lo tengo claro.

¿Dónde observa el Dow y el S&P 500 a finales de 2020?

¿Sabes qué? Es difícil saberlo pero ya he comprado el Dow en los 29.000 y en los 30.000 puntos. Hay personas que ya hablan de un Dow en los 32.000 puntos en 2020 y un S&P 500 en los 3.500 o más. No veo que eso sea un problema. El mundo está en un estado de confusión. El Brexit es un profundo desconocido, al igual que la relación de China y EEUU o la relación del gobierno de Trump con otros países. Si la gente busca valor con algo de seguridad, pese a la salvaje y loca visión que el mundo tiene de EEUU, todavía creo que es una buena apuesta.

¿Considera correcta la decisión de la Fed de rebajar tipos en tres ocasiones el año pasado?

En 2019 vimos tantas incógnitas con el Brexit, la desaceleración global y las tensiones comerciales en China, que la Fed decidió bajar las tasas en previsión de futuros desafíos. Algo que ha funcionado. Acordémonos de lo sucedido en 2018, donde alcanzamos niveles récord en octubre en sintonía con las subidas de tipos. Sin embargo por aquel entonces la relación con China nos provocó realmente bastante ansiedad, y con el aumento de las tasas, llegamos al mínimo de la víspera de Navidad de 2018, que eliminó 2.500 puntos del mercado. Este año, hemos tenido la misma imagen reflejada en el espejo. Llegamos a niveles récord en octubre. Sin embargo, al estar bajando tipos, no hemos sufrido la misma situación. Creo que la postura de bajar las tasas ha sido inteligente y nos ha favorecido.

¿Espera que la Fed mantenga el precio del dinero sin cambios a lo largo de 2020?

Soy un fan de Powell. Sus decisiones se basarán en los datos económicos. Realmente creo que si vemos un cambio significativo que justifique una reducción o un aumento de las tasas, actuará. Hay muchos ojos observándole dada la relación contenciosa con el presidente. Estoy orgulloso de Powell porque no ha cedido a la presión de la Casa Blanca. Está demostrado que sus decisiones este año han sido buena pero en el futuro, ya veremos.

Llevamos ya casi once años de subidas en la bolsa americana desde la crisis financiera. ¿Morirá el mercado alcista por viejo?

Estamos a poco más de una década desde la crisis financiera. Por aquel entonces tuvimos el gran rescate financiero, rondas de flexibilización cuantitativa, teníamos a la Fed profundamente involucrada en la economía. También ha habido un par de gobiernos diferentes pero no atribuyo la escalada bursátil a ninguna de estas administraciones. Ha sido una combinación de todo. Obviamente, algunos de los beneficios fiscales que estamos viendo ahora han sido un factor contribuyente para el mercado. Cuando pones dinero en un mercado que está subiendo, tiende a cumplirse esa profecía. No obstante, los mercados que suben rápido y furiosamente tienden a caer de la misma manera. Esto no ha ocurrido. Desde 2009 el mercado ha dado dos pasos adelante, uno atrás, dos adelante, uno atrás, mientras la economía se ha fortalecido. Por lo que al final del día, el mercado, en mi opinión, es demasiado grande como para fracasar. A día de hoy se está invirtiendo mucho dinero en este mercado por parte de inversores institucionales, inversores de a pie, fondos de cobertura. También hemos tenido una sólida temporada de salidas a bolsa. Al final del día, no veo que esto esta situación vaya a agotarse en este momento.