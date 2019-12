Bestinver y Cobas, las firmas que mejor frenan la huida de inversores

Este año será recordado como uno de los más odiados por los inversores ya que, a pesar del buen comportamiento que han experimentado los mercados bursátiles, muchos partícipes no han resistido la presión del miedo y han buscado refugio en productos conservadores. Así lo atestiguan los 6.548 millones de euros en entradas netas de dinero que han obtenido los fondos de renta fija a lo largo de 2019, según los datos de Inverco hasta noviembre.

Las fuertes caídas que sufrieron todos los activos a finales de 2018 pusieron en números rojos las carteras de los inversores, muchos de los cuales salieron escaldados de un nivel de riesgo que no habían terminado de asimilar.

Gestoras como Sabadell AM, CaixaBank AM o BBVA AM han sufrido en sus carnes este temor generalizado y se han convertido en las firmas con mayores reembolsos netos del año, con pérdidas que llegan a los 591 millones, los 502 millones y los 494 millones de euros respectivamente.

Las firmas de gestión independientes no han quedado inmunes a esta desbandada de inversores, pese a que teóricamente sus clientes cuentan con un mayor conocimiento financiero o por lo menos suelen confiar más en la estrategia a largo plazo del equipo gestor, lo que les hace permanecer más tiempo invertidos en esta clase de fondos. Pero en un año en que la renta variable ha permitido recuperar en gran medida las pérdidas del año pasado, los inversores han preferido recoger beneficios.

Gestoras como Magallanes Value Investors, EDM o Gesconsult se han convertido, por el momento, en las que peor han resistido la salida de inversores, al afrontar reembolsos netos por valor de 293,6 millones, 234 millones y 131 millones de euros, respectivamente, según datos de Vdos hasta el 13 de diciembre, a pesar del buen comportamiento de sus fondos de bolsa europea.

Inversores en busca de seguridad

"En un año marcado por la incertidumbre política y macro, los inversores están apostando menos por la renta variable, y menos por el value, optando por el private equity, valores con flujos de dividendos estables que dan una sensación de seguridad a largo plazo o por tecnología, buscando crecimiento. Estrategias que están ampliando aún más los extremos de valoración de los mercados. Hemos visto salidas derivadas del asset allocation, reflejando clientes que no comparten nuestra filosofía de largo plazo", justifican en Magallanes.

Únicamente la revalorización de los activos de sus fondos ha permitido que la merma de patrimonio no haya sido un inconveniente serio. Pero las salidas indican que ni los value se libran del miedo de los inversores. "Las salidas en patrimonio están fundamentadas principalmente en fondos de mayor perfil de riesgo, donde hemos tenido salidas de renta variable con una rotación hacia fondos de menor riesgo que no se han visto completamente neteadas", apuntan en Gesconsult.

Pero no todas las firmas independientes han salido tan perjudicadas. Bestinver y Cobas AM, la gestora de Francisco García Paramés, han sido las que mejor han podido frenar la salida de inversores entre las firmas más reconocidas y acumulan solamente 22,86 millones y 27,3 millones de reembolsos netos.

En el caso de Cobas, es sintomático de la fidelidad de los seguidores del gestor estrella, a pesar de que sus fondos no se encuentran entre los mejores de su categoría, con un 5,32 en el caso del Cobas Iberia y un 10,63% en el caso del Cobas Selection, presentes en las Ligas de la Gestión Activa de elEconomista.

En cambio, gestoras como Trea AM, con 206 millones, Mediolanum, con 187 millones, Abante, con casi 80 millones, Tressis, con 72 millones, y Ginvest AM, con 43 millones, han logrado tener captaciones netas en 2019.