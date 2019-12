Ligeras caídas en el Ibex 35, que se aferra a los 9.650 puntos en una semana semifestiva

Inicio de sesión a la baja en la bolsa española, en un arranque en el que el Ibex 35 retrocede ligeramente y se sitúa por debajo de los 9.650 puntos, con los inversores pendientes de la tregua comercial: China ha decidido rebajar aranceles a una variedad de productos estadounidenses, entre los que figuran la carne de cerdo congelada o los aguacates.

La penúltima semana del año, más corta de lo habitual, viene vacía de resultados, la Navidad llega y tanto empresas como las instituciones se toman un descanso. El día de Nochebuena las bolsas de países como España y EEUU abren pero cierran sus puertas a media sesión. El Ibex 35 dará por terminada la jornada a las 14 horas y Estados Unidos cerrará a las 13 horas (hora estadounidense, 19 horas en nuestro país). Sin embargo, Suiza y Alemania que cierran sus puertas todo el día. El resto lo harán el 25 y el 26.

Después de consolidar durante varias jornadas el Ibex 35 está en disposición de retomar las alzas y todo apunta a un inminente ataque a la zona de resistencia de los 9.750-9.800 puntos, comentan los expertos de Ecotrader. "La ruptura de este rango sería una nueva señal de fortaleza en la renta variable española, que no mostrará debilidad ninguna mientras el Ibex 35 no cierre el hueco abierto a partir de los 9.468 puntos", añaden.

En esta recta final del año no sorprendería que el Eurostoxx 50 se dirija finalmente a alcanzar la zona de altos del año 2015 en torno a los 3.836 puntos, que se encuentran a apenas un 2% de distancia de niveles actuales. "No habrá nada que cuestione una continuidad del rally navideño mientras un eventual recorte no provoque la pérdida de niveles comos son los 3.706 puntos de Eurostoxx 50 o los 9.468 puntos de Ibex 35", inciden los analistas.

Analíticamente, la ruptura de resistencias que presentaba el Ibex 35 en los 9.525 puntos confirmó un patrón de giro alcista en forma de cabeza y hombros invertido (HCHI) que invita a favorecer objetivos de cara al 2020 en los 10.800-11.200 puntos, apuntan los analistas, si bien es cierto que el objetivo mínimo que esperamos se localiza en torno a los 10.300 puntos, que correspondería a resistencias análogas e históricas en el Ibex con Dividendos Netos. El alcance de este objetivo no se pondrá en duda mientras un eventual recorte no lleve al Ibex 35 por debajo de los 9.100 puntos, puntualizan.

Las bolsas mantienen una tendencia subyacente alcista que se podría prolongar ante los avances en las negociaciones comerciales. Y es que China reducirá el año próximo los aranceles sobre productos que van desde la carne de cerdo congelada y el aguacate hasta algunos tipos de semiconductores, como parte del esfuerzo de Pekín por impulsar las importaciones ante la ralentización de la economía y la guerra comercial con Estados Unidos.

El próximo año, China implementará aranceles de importación temporal, que son más bajos que los aranceles normales no discriminatorio aplicados a las importaciones, en más de 850 productos, dijo el lunes el Ministerio de Finanzas. Esta cifra contrasta con los 706 productos que se gravaron con tasas temporales en el 2019.

De este modo, el optimismo se mantiene en los mercados pese a las leves caídas que están sufriendo en esta jornada las bolsas del Viejo Continente.