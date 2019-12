El enemigo se acostumbra a tus tácticas

La conclusión estratégica de los expertos es que hay que estar alejados de la banca el próximo año. Que el sector no gusta lo constata que el índice de ideas de inversión de calidad Eco10 Stoxx, cuya construcción está avalada por el mayor consenso del mercado en España, no tendrá durante el próximo trimestre ninguna entidad financiera.

A nadie se le escapa que el motivo está en la inexistencia de subida de tipos en el corto y medio plazo, aunque ya vuelve a aparecer en el calendario que en 2022 se puede empezar a pensar en un alza del precio del dinero. La última encuesta de gestores de BofA Merrill Lynch no desbordaba tanto optimismo con el mercado desde abril.

La banca, no me importa reiterarme en esta idea, se ha instalado en un rango de valoración en la que hay que comprarla en la parte baja de precio valor en libros en el que ha cotizado en los últimos años para venderla en la parte alta. Tenemos el convencimiento de que el negocio se ha perpetuado en una suerte de destrucción creativa en manos de bancos centrales, y, en el caso de Europa, no llegará a valer ni siquiera su valor contable.

Con una clara excepción en el caso español: Bankinter. En la entidad comandada por María Dolores Dancausa nos hemos acostumbrado a reflexionar que como era un banco con una aseguradora dentro podía justificar multiplicadores más elevados que los de sus comparables. Pero si al final peleas contra el enemigo con la misma estrategia, este se acostumbra a tus tácticas y te identifica. Supongo que es uno de los motivos por el que el título ha vuelto a las casillas de salida donde inició en 2016 el asalto desde los 6 euros hasta los 9 que recuperó. Motivo por el que el Bankinter pretende escindir como dividendo a sus accionistas Línea Directa (las acciones se entregarán a mediados del año que viene) y solo se quedará con el 17,4% de la aseguradora. De este modo se le reconocerá sin ambages como la entidad más eficiente del panorama español, y se quita toda la parte leguleya que lleva la imbricación de una aseguradora en un banco, que, además, hace unos años representaba la mitad del beneficio y ahora el 18%.

¡Ahora bien! En Bankinter el mercado paga un precio sobre el valor en libros de 1,28 veces mientras que en el Santander, el banco con una de las tres mejores recomendaciones de la banca europea entre las grandes entidades (junto a Unicredit e ING) y mejor ratio de ingresos sobre costes -47% frente al 43-45 de los comparables-, cotiza a 0,64 veces. Es verdad que al Santander, con la mitad de su negocio entre Brasil, México y EEUU se le considera banco europeo en ratio price/book value y debería ser un híbrido entre los americanos, por los que se paga claramente por encima del valor contable; y los europeos. Bankinter, por su parte, debe tener el mejor ratio del sector en España. Ambos bancos han de converger en ratios. Lo que no sé es hacia dónde.