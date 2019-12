El optimismo desborda a los gestores: vuelven a ver crecimiento de beneficios

Víctor Blanco Moro Madrid

La rapidez con la que los inversores cambian de parecer muchas veces es vertiginosa y las últimas semanas están siendo un claro ejemplo de ello. Las perspectivas que mantienen los gestores de fondos para los mercados han cambiado radicalmente durante los últimos meses. Del temor por la llegada de una recesión económica en Estados Unidos y el resto del mundo se ha pasado a confiar, como nunca antes se había hecho, en que habrá crecimiento económico el año que viene, según la encuesta que Bank of America Merril Lynch hace todos los meses a inversores.

Los resultados de la última consulta del banco estadounidense reflejan una recuperación sin precedentes de la confianza en el crecimiento económico entre los encuestados. Aunque el ciclo de crecimiento está maduro, y ya es el más largo que se recuerda en la historia de Estados Unidos, en los últimos dos meses los inversores han cambiado de parecer, y se ha pasado de esperar una recesión, a confiar, con la mayor firmeza de nunca, en que durante el próximo año habrá crecimiento en la economía global.

Esta mejora de las perspectivas también se ha contagiado a las empresas, ya que por primera vez desde agosto de 2018 los inversores creen que los beneficios empresariales van a crecer durante los próximos 12 meses. Un 60% neto (porcentaje de los que creen que sí menos el porcentaje de los que creen que no) de los participantes de la encuesta así lo cree, y es el mayor dato que se ha visto desde el año 2017. Es más, a principio de año casi el 100% de los encuestados descontaba que habría deterioro en las ganancias de las compañías.

Entre las principales causas que pueden haber llevado a los gestores a cambiar sus perspectivas para los próximos meses está la posibilidad de que haya un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. El mercado parece estar dando crédito a la posibilidad de que se resuelva pronto el conflicto, que sigue siendo el mayor riesgo, en su opinión, al que se exponen los mercados. Entre los grandes peligros que amenazan ahora a la economía han aparecido dos, que hasta ahora no habían incorporado los encuestados: el resultado electoral en Estados Unidos el próximo año, que pasa a ser el segundo mayor peligro, y la posibilidad de que estalle la burbuja de la renta fija es el tercer riesgo que más temen los inversores.

¿Qué compran los gestores?

Según la encuesta, los inversores están sobreponderando la renta variable, en general, como no lo han hecho en el último año, al mismo tiempo que infraponderan la renta fija como no lo hacían desde noviembre de 2018. En bolsa, el activo favorito de los encuestados siguen siendo los mercados emergentes, con un 25% neto de los encuestados sobreponderando esta región. La eurozona se queda muy cerca de los emergentes en este sentido, con un 24% neto de sobreponderación en este momento. Se trata de la región en la que más ha mejorado el posicionamiento de los gestores durante el último mes, mientras que en Estados Unidos se ha producido un deterioro que, eso sí, no ha sido suficiente para que los encuestados mantengan una infraponderación en el gigante americano: un 8% neto de los encuestados sobrepondera la región.

Y es que aunque siguen viendo recorrido a la bolsa americana, este no es demasiado largo: los gestores prevén que el nivel máximo que tocará el S&P 500 en este ciclo serán los 3.322 puntos, por encima de los 3.022 que esperaban hasta ahora. El nuevo máximo previsto para el índice norteamericano se encuentra un 4%, aproximadamente, por encima de los niveles en los que se mueve el selectivo.

Al margen de regiones, los sectores que más gustan ahora son el tecnológico, con un 32% neto de los encuestados sobreponderándolo, seguido de cerca por el de la salud, con un 31% neto de gestores posicionado. Los bancos son cada vez más atractivos, ya que el 9% neto de los gestores lo sobreponderan. Es el segundo mes consecutivo en el que lo hacen, y el apoyo a la banca no era tan fuerte en la encuesta desde mediados de 2018.

El euro está 'tirado'

En el contexto económico actual y con el euro en el entorno de los 1,115 dólares, los gestores creen que la divisa europea no estaba tan barata en sus principales cruces desde su primer año de cotización en los mercados mundiales, allá por 2002. Un 45% neto de los encuestados considera que está barato, frente al 41% que lo afirmaba en la encuesta de noviembre. A principios de 2002 más del 60% llegó a verlo demasiado bajo.