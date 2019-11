La efervescencia de las bolsas devuelve la confianza de los gestores por el 'value' y les lleva a tomar más riesgo

A falta de siete semanas para cerrar el año, las bolsas viven una especie de éxtasis que les lleva a subir más de un 23% en lo que va de ejercicio en el caso de las dos principales referencias internacionales, el S&P 500 y el EuroStoxx 50. La euforia compradora se desató desde que el mercado hizo mínimos a mediados de agosto.

Desde ese momento, la bolsa europea recupera un 13% y el Ibex 35 un 10,5%, prueba de que el dinero ha vuelto a entrar en la renta variable y también lo ha hecho la inversión de los profesionales. Es una de las conclusiones que se deducen de la última encuesta a gestores realizada por Bank of America Merrill Lynch, que destaca varias conclusiones: esa apuesta de los profesionales por la bolsa lleva la liquidez en las carteras a mínimos de seis años; se dispara el optimismo por la economía; y creen que la bolsa será el activo que mejor se comporte en 2020.

La revalorización de las bolsas les lleva a seguir pensando que la bolsa estadounidense está sobrevalorada y esta es una de las palancas que genera un cambio en la tendencia: vuelve la querencia por las acciones value (valor). Según la encuesta de BofAML, un 34% de los gestores sostienen que el value se comportará mejor que los títulos growth (crecimiento)en los próximos doce meses. Y el cambio de mentalidad ha sido bastante radical. Este movimiento en favor del value ha sido el tercero más abultado desde que se tienen datos en 2007.

La liquidez, en mínimos

Los gestores han puesto toda la carne en la brasa durante el mes de octubre -la encuesta se realizó entre el 1 y el 7 de noviembre-. La liquidez a nivel mundial se ha reducido a mínimos de los últimos seis años después de que en el último mes los niveles de cash se desplomaran del 5% al 4,2%, en su mayor caída desde noviembre de 2016, cuando se celebraron las elecciones generales en EEUU que dieron la victoria a Donald Trump.

En Europa la liquidez llegó al 3,7% de las carteras, también a la baja respecto al mes anterior, y está por debajo de los niveles medios que se han registrado en la última década.

Más optimistas

Según BofAML el optimismo ha vuelto a instalarse entre los gestores. Se muestra mucho más favorables con las perspectivas económicas a nivel mundial, y el cambio de un mes a otro ha sido tan brusco que no ha habido un repunte similar en los últimos 20 años. Los gestores, en términos globales, no estaban tan positivos con el crecimiento de los beneficios o la evolución de los datos macroeconómicos de los PMIs en el último año y medio. Esto les lleva a posicionarse más a favor de las compañías destinen su caja a invertir (Capex, en la jerga financiera) y no a reducir deuda. Hay que considerar que es la primera encuesta desde que la Reserva Federal rebajó por tercera vez en el año los tipos de interés -la última en su reunión de octubre-.

De hecho, ocho de cada diez encuestados cree que la Fed no volverá a subir el precio del dinero en EEUU hasta después de las elecciones generales de 2020.