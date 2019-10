Ben Ritchie (Aberdeen Standard Investments): "Con los tipos negativos, un PER 20 por un buen negocio está muy bien"

Carlos Simón García Madrid

En medio de la vorágine de los últimos meses en Reino Unido y Europa, la selección de valor se ha hecho más importante que nunca y para Ben Ritchie, director de Renta Variable europea de Aberdeen Standard Investments, lo más importante es conocer la historia de cada compañía.

Acabamos de ver un profit warning de IAG, ¿en qué medida se debe a las huelgas de pilotos y cuánto al Brexit y otros problemas del sector?

Creo que no tiene que ver mucho con el Brexit. Creo que hemos visto una desaceleración en el crecimiento del tráfico de pasajeros en Europa en los últimos 18 ó 24 meses y eso está presionando al sector. Hay varios factores, pero probablemente el Brexit es un dolor de cabeza desde la perspectiva de la planificación. De momento, no creo que esté afectando al negocio.

"Por desgracia, se presta demasiada atención a la foto general y se ignoran los verdadores fundamentales de las compañías"

Europa está cerca de máximos del año, ¿hay más potencial aquí?

Desde luego los inversores no esperaban estos retornos. Sin embargo, al mismo tiempo se ha producido una significativa salida de capital de la renta variable europea y Europa está siendo infraponderada por la mayoría de los inversores internacionales. Además, el sentimiento inversor es muy bajo. Por desgracia, se le presta demasiada atención a la foto general y se ignoran los verdaderos fundamentales de las compañías. Sí, hay más potencial a nivel de compañías aunque el entorno no es particularmente sencillo.

En su opinión, ¿el mercado ha recibido bien la nueva bajada de tipos?

Creo que las últimas medidas del Banco Central Europeo no han tenido el efecto deseado. No han reducido las yields, han aplanado la curva y no han mejorado la rentabilidad de los bancos. Pero más que esto, lo importante era el mensaje de que no creen que haya mucho más que puedan hacer.

¿Hasta qué punto se ha descontado una recesión en Europa?

Hay grandes diferencias entre el sector manufacturero y el servicios, al igual que entre el norte y el sur de Europa. La gran clave es ver si la recesión de la industria se contagia a los servicios y al consumo, y si eso pasa la situación se volverá mucho más seria.

Teniendo en cuenta que los tipos bajos se van a quedar por un tiempo, ¿se ha posicionado de alguna forma para sacar provecho de ello?

Realmente no. Creo que debemos emplear el tiempo en centrarnos en las historias individuales de cada compañía que te puedan dar buenos retornos independientemente de si el bono americano te da un 1 o un 3,5%. Buscamos compañías que puedan tener éxito en cualquier entorno económico.

La banca es uno de los sectores más castigados, pero alguna vez ha mencionado su gusto por Bankinter...

Ha pasado años difíciles, pero su negocio sigue evolucionando bien. Creo que está infravalorada por el entorno de tipos. También me gustan Finneco Bank y Julius Baer.

¿Y ve algún sector que esté demasiado caro para invertir ahora?

No suelo mirar si un sector está caro o barato. Hay que mirar dentro del sector y buscar las oportunidades y valorar cuánto vas a pagar por lo que te ofrece cada compañía. Hay compañías con buenos negocios en los que pagar un PER 20 está bastante bien teniendo en cuenta que al Gobierno alemán hay que pagarle por prestarle dinero.

¿Cómo de importantes son las valoraciones para usted y qué otras métricas usa?

Para mí la clave es pensar en los posibles retornos y no tanto en el PER u otros múltiplos de valoración. Es perfectamente posible comprar una compañía que cotice en 50 veces y que sea una inversión genial y viceversa.

Si tuviera que hacer una cartera con algunos valores españoles, ¿cuáles serían?

Algunas de las firmas españolas que tenemos en nuestras estrategias son Inditex, Bankinter, Iberdrola, Grifols, Fluidra o Zardoya Otis.

"Las compañías más interesantes están en Francia gracias a su visión más a largo plazo"

¿Hay algún mercado que prefiera en Europa?

Probablemente las compañías más interesantes están en Francia. La visión más largoplacista ha permitido la creación de fantásticos negocios como LVMH, L'Oreal, Essilor, Dassault Systemes...

¿La baja rentabilidad que ofrecen los bonos ahora es un atractivo adicional para ir a la bolsa?

Creo que sí. Creo que estas rentabilidades están llevando a los inversores a la bolsa. Si miras a los buenos negocios, estos ganan atractivo relativo a los bonos de los estados.

"Más allá del Brexit, el mayor riesgo para Europa es la propia evolución de su economía"

A parte del Brexit, ¿qué otros riesgos identifica en Europa?

El mayor riesgo está en la evolución de la economía. Si no vemos una destensión en el conflicto comercial, el riesgo de que la recesión de la manufactura se extienda a los servicios y al consumo es alto. La clave está en que los inversores pierdan la confianza en la habilidad de los bancos centrales para apoyar la renta variable en esta situación.

"Creo que hay que exigir entre un 10 y un 12% de rentabilidad anual a largo plazo en renta variable"

Si fuera un inversor, ¿qué rentabilidades le exigiría a un fondo de renta variable a largo plazo?

Creo que hay que buscar el 10-12% al año a largo plazo. En un año puede pasar cualquier cosa.

¿Sigue criterios ESG?

Sí. El ESG es algo que tenemos interiorizado en el proceso de inversión. La razón por la que cada vez importa más es porque limita los riesgos operacionales, reputacionales y de regulación. Tenemos un especialista en cada equipo.