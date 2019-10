Las gestoras, preocupadas por la forma en que deberán preguntar a sus clientes por sus preferencias en ASG

La normativa sobre inversión con criterios ASG (medioambientales, sociales y de buen gobierno) que prepara la Comisión Europea obligará a los asesores financieros a preguntar a sus clientes cuáles son sus preferencias en lo relativo a inversión sostenible.

El cómo tenga que formularse dicha pregunta es una cuestión que preocupa a los gestores españoles, según ha quedado patente en el décimo encuentro anual de Spainsif (la entidad de referencia en inversión ASG en España), celebrado en Madrid.

Un evento en el que el organismo presentó su estudio La inversión sostenible y responsable en España en 2019, cuya principal conclusión es que él dinero gestionado bajo criterios sostenibles alcanzó en 2018 en este país los 210.644 millones de euros, un 13,5% más que el ejercicio anterior. En un año de mercado muy complicado, y ante la dificultad para obtener rentabilidad, los inversores optaron por destinar su inversión a activos que persiguen objetivos más complejos que los meramente financieros.

Respecto a esa obligatoriedad de interpelar al cliente acerca de sus objetivos sostenibles, Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica, lanzó una reclamación: "Tenemos que pedir que la regulación no sea inflexible", y también hizo referencia a lo que denominó "tsunami regulatorio" que se está preparando en Europa. "Si preguntas a tus clientes si quieren invertir con criterios responsables, todos te van a decir que sí; yo pediría que se tuviera cuidado al decidir cómo debe hacerse esa pregunta, y que se nos dé tiempo a educar al inversor en estas cuestiones. No puedes simplemente preguntarle ¿ASG sí o no?".

Augusto Caro, director de inversiones de renta variable y mixtos de Bankia AM, estuvo de acuerdo en la relevancia de cómo se establezca que debe plantearse esa cuestión: "Es complicado, pero confío en que entre el regulador y la industria seamos capaces de llegar a lo realmente importante, que es conocer qué quiere el cliente. Esto es fundamental para un buen asesoramiento".

Gonzalo Rengifo, de Pictet AM, mostró su desconfianza en los índices bursátiles sostenibles: son 'sub universos' de inversión, advirtió

Por otro lado, Rengifo también mostró su desconfianza en los índices bursátiles con criterios ASG: "Somos anti índices. Pueden ser una buena referencia, pero creemos que para ser eficiente en inversión sostenible no puedes empezar trabajando con un subuniverso".

También explicó que "el 90% de los inversores de este mercado invierten en índices por capitalización de mercado, pero ser el más grande no es lo mismo que ser el mejor", y aludió a que confía más en que sean los gestores los que apliquen sus propios filtros para seleccionar las mejores compañías.