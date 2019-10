Las firmas value defienden que el valor se encuentra en lo que el mercado rechaza

elEconomista celebra este miércoles la jornada empresarial "El futuro de la gestión activa en un mundo cambiante", patrocinada por MyInvestor, en la que los responsables de algunas de las gestoras más importantes del mundo de la inversión están debatiendo sobre los desafíos a los que se enfrenta en este momento la industria, en un mundo cambiante que está generando nuevos retos en el universo de la inversión.

La jornada ha comenzado con la intervención de Jorge Izaguirre, director de Mercados de BME, quien comenta la asimetría de que en España no coticen más ETF porque los traspasos cuentan con peaje fiscal, como no disfrutan los productos pasivos que cotizan en Euronext.

Joaquín Gómez, director de Mercados y Productos de Inversión de elEconomista, señala el escenario al que se enfrentan los inversores conservadores en los próximos años, que saben que van a perder dinero por los tipos de interés bajo cero o en negativo de la curva.

Gabriela Orille, coCEO de MyInvestor, explica la paradoja de que ante el auge de la gestión pasiva y la poca perspectiva de rentabilidad que ofrecen los productos de inversión tradicionales, es más necesario que nunca la democratización de la educación financiera, en un momento en que el acceso a los fondos se ha abierto ampliamente con la arquitectura abierta y los clientes tienen acceso desde 10 euros.

"Value y Growth, la búsqueda de valor más allá de los índices"

La primera mesa ha sido moderada por David Sánchez, especialista de fondos de MyInvestor.

Juan Huerta de Soto, analista de Cobas AM,explica que el value no es invertir o comprar a un determinado ratio, sino invertir en negocios con un descuento que estimas que tiene. La diferencia con el growth es que por el growth estás pagando por exceso, y en value no está reflejado de forma implícita el crecimiento futuro de la compañía. En growth ese crecimiento cuenta con un margen de seguridad más reducido.

Luis Ussía, consejero delegado de Mutuactivos, asegura que se sienten un cuerpo extraño en la mesa, donde están los representantes de firmas value porque ellos no se quieren constreñir a esa categoría. Asegura que no son las dos caras de la misma moneda sino que pueden ser lo mismo. Señala que no tiene sentido en etiquetar a las compañías porque el objetivo es comprar cosas que creemos que van a subir. Hay empresas que ofrecen ratios que parecen caros pero que el próximo año pueden resultar baratas si se mantienen las cosas como ahora.

Parages: "Los tipos de interés no pueden cambiar de un día para otro porque el mercado implosionaría".

Beltrán Parages, socio y fundador de azValor y director de Relación con Inversores, explica que los ETF también han distorsionado los mercados porque todo el dinero va hacia lo que va bien. "Los tipos de interés no pueden cambiar de un día para otro porque el mercado implosionaría. Hemos pagado dos veces una compañía y no sabíamos cuándo nos iban a opar. Predecir los movimientos o la causalidad es muy difícil".

Otto Kdolsky, analista de inversiones de Magallanes, recuerda que antes había más paciencia para todo. "Ahora se quiere todo ya. Nosotros publicamos el NAV diario, aunque nosotros sabemos que nuestros negocios valen más de ese dato diario. Pero el cortoplacismo multiplica ese efecto. Los private equity cuentan con esta ventaja, porque no tienen valoración diaria".

Ussía dice que es muy difícil que los inversores sean racionales, como muestran los flujos de entradas de dinero en fondos de renta fija. "Falla la impaciencia y la racionalidad. Hay una dualidad difícil de conciliar porque los inversores quieren recurrencia de los beneficios, quieren ver resultados en un año. Inversores a largo plazo no hay tantos".

Por su parte, Jacobo Blanquer, CEO de Tressis Gestión, asegura que los tipos en negativo han distorsionado los mercados, la realidad, haciendo que lo defensivo funcione muy bien y se ha creado una burbuja en estos sectores, más allá de si son growth o value.