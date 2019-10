La deuda subordinada y la emergente, las 'delicatessen' de los fondos de renta fija

Ángel Alonso Madrid

Ningún inversor podía imaginar a comienzos de año que su búsqueda de refugio en renta fija le iba a proporcionar un rendimiento del 2,38%, que acumulan de media los fondos de esta categoría domiciliados en España, o del 3,68%, que ganan las carteras mixtas de perfil más defensivo, según datos de Morningstar.

Es como si hubieran entrado de forma tímida a merendar en un salón de té y se hubieran encontrado con una bacanal de rentabilidad, después de los pésimos resultados con que cerraron el año pasado. Lo malo es que el inversor confunda los efectos de una situación excepcional en los mercados con una normalidad difícilmente repetible en los mercados de renta fija sin asumir más riesgo.

El efecto del inicio de recortes de tipos de interés realizado por la Reserva Federal y el anuncio de más inyección de liquidez por parte del BCE ha impulsado el precio de los bonos en el mercado, incluso antes de se haya producido. Pero las señales de una posible recesión cada vez más evidente y el temor persistente a los efectos de una guerra comercial podrían dejar sin efecto estas medidas expansivas de la política monetaria, donde el rendimiento de gran parte de la deuda pública europea se encuentra en terreno negativo o sin ofrecer apenas rentabilidad. "Las valoraciones en general se encuentran en niveles muy exigentes y, en mi opinión, no remuneran el riesgo que se asume. Mientras siga la fiesta, que este año ha sido muy sonada, no pasa nada. Pero, cuando pare la música o haya un shock de crédito, los activos de mayor riesgo serán los que sufran mayores correcciones", advierte Karina Sirkia, gestora de renta fija en EDM.

El riesgo de recesión implica, además, que si la locomotora del crecimiento europeo, Alemania, decide implementar un programa de políticas fiscales para impulsar su economía, se producirían repuntes en los tipos de interés del mercado que afectarían a todos los segmentos de la renta fija. De ahí que los gestores activos de fondos de deuda cuenten con carteras diversificadas y estrategias flexibles para ir adaptándose a las circunstancias. Entre los instrumentos que utilizan a la hora de elaborar sus delicatessen de rentabilidad cuentan con la deuda del sector financiero, emisiones de high yield e incluso la renta fija de mercados emergentes. Rafael Valera, responsable de renta fija y socio de Buy&Hold, advierte de que es mejor entrar en fondos que ya cuenten con determinadas emisiones en cartera que buscar construir una ahora buscando atrapar movimientos alcistas.

"Hay dos nichos de renta fija en los que creemos que sigue quedando algo de valor, aunque también han corrido mucho y la oportunidad no es lo buena que era hace unos meses, como son la deuda subordinada financiera y la deuda corporativa de países emergentes. Ambos son de alto riesgo, pero pensamos que el riesgo está mejor remunerado que en el resto de activos de renta fija", apunta Diego Fernández, director general de inversiones de A&G Banca Privada, quien añade que se deben seleccionar fondos con un mandato y gestión realmente flexibles. "Sacrificando algo de liquidez se puede lograr una cartera con 100-200 puntos básicos más de TIR respecto a un fondo con liquidez diaria de riesgo equivalente", subraya.

Deuda híbrida corporativa, deuda subordinada bancaria y senior non preferred, bonos subordinados de aseguradoras, high yield y titulizaciones son algunos de los segmentos que podrían beneficiarse de la búsqueda de rentabilidad de los inversores. "Estas tipologías de bonos no están disponibles para el inversor minorista no cualificado, por lo que se hace necesario acceder a ellas a través de fondos de inversión gestionados por profesionales muy cualificados", explica Luis Merino, responsable de renta fija de Santalucía AM.

José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, menciona también fondos de deuda global a corto plazo, fondos de high yield europeos de no muy largo plazo, deuda emergente en divisas fuertes y de deuda subordinada entre sus recomendaciones para encontrar una rentabilidad extra de cara a los próximos meses en carteras de perfil conservador.

El soporte del BCE a las entidades financieras sigue aportando seguridad a los gestores, aunque se produzca un repunte de los tipos. "Los bancos viven ya el peor de los escenarios desde el punto de vista negocio, como demuestra el valor que el mercado les otorga en bolsa, pero siguen siendo capaces de mantener unos altísimos estándares de solvencia. En este contexto, las rentabilidades de 6%-7% que continúan ofreciendo cierta deuda de bancos periféricos europeos como Abanca, Ibercaja o algunos italianos como Unicredito o Intesa, son atractivos", señala Enrique Lluva, responsable de renta fija de Imantia Capital.

Categorías de renta fija con mayor potencial de revalorización

Ascesión Gómez, directora de renta fija de Trea Asset Management, que cuenta con un 40% de la cartera de su fondo en emisiones del sector financiero, menciona la deuda emergente de países del este de Europa como uno de los activos a tener en cuenta, al presentar mayor estabilidad política que otras regiones, a su juicio. Y recuerda que se necesita una gestión muy ágil porque en la actualidad "no puedes dejar los bonos a vencimiento en la cartera".

La gestora de EDM también aconseja fijarse en algunas emisiones del MAR, porque "hay compañías pequeñas que están aprovechando para divesificar su financiación".