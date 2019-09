WeWork baraja recortar en más de la mitad su valuación ante el escepticismo del mercado

Jose Luis de Haro Nueva York

The We Company, la matriz de WeWork, parece sufrir el clásico síndrome del orondo decacornio. Como ya han demostrado compañías como Lyft o Uber, los inversores hacen caso ajeno al fervor que estas startups generaron en el mercado privado una vez que estas entidades se graduaron para salir a bolsa.

En el caso específico de esta empresa, su enclenque modelo de negocio y su sistema de gobierno están generando escepticismo, sobre todo teniendo en cuenta que The We Company contaría en estos momentos con una valuación de 48.680 millones de dólares, según el portal SharesPost, que toma como referencia su última captación de capital.

Es por ello que, The We Company, quienes algunos consideran no es más que "un castillo de naipes", se estaría planteando reducir sustancialmente su valuación, hasta un rango de los 20.000 millones de dólares, para llegar a buen puerto con su salida a bolsa prevista para este mes.

Esto supondría fijar el precio de su acción en un rango de entre 45 y 68 dólares desde los aproximadamente 107 dólares que justificarían su valor actual en el mercado privado si tenemos en cuenta los cálculos que realiza SharesPost, una plataforma de compra y venta de acciones de compañías privadas.

La compañía logra contratos de alquiler a largo plazo y realquila dichas oficinas a un coste mayor

Aquellos que desde hace tiempo han puesto en duda el modelo de negocio de la compañía señalan como WeWork no cuenta realmente con un portafolio de propiedades propio. La compañía logra contratos de alquiler a largo plazo y realquila dichas oficinas a un coste mayor agregando costes de gestión y administración de oficinas (limpieza, internet, eventos, etc ). Este modelo plantea dudas sobre todo a la hora de cuestionarse cómo una empresa con una valoración tan alta no posee realmente un número de activos tangible.

No obstante, la entidad cuenta con un importante inversor que ha respaldado sus operaciones durante los últimos años, como es el caso de Softbank. Durante el año pasado, SoftBank se comprometió a invertir 4.000 millones de dólares en The We Company y gastó otros 1.000 millones para comprar acciones existentes a los empleados e inversores de la compañía.

WeWork registró en 2018 pérdidas de 1.900 millones sobre ingresos de 1.800 millones de dólares. En los primeros seis meses de este año, la entidad registró una pérdida de 905 millones de dólares sobre ingresos de 1.540 millones de dólares. Si comparamos estas cifras con el mismo periodo del año pasado, los ingresos se duplican mientras que las pérdidas aumentan un 25%.

Fundada en 2010, The We Company, liderada por Adam Neumann, se caracteriza por ofrecer un aspecto mucho más relajado y un sentimiento de comunidad para el veterano modelo de negocio de alquilar espacio a los propietarios de edificios y realquilarlo en espacios más pequeños, embolsándose la diferencia.

La compañía asegura en su documento S-1 presentado ante la Comisión de Mercados y Valores (SEC) que su espacio con más de dos años generan dinero, lo que indica que WeWork podría generar beneficio si dejara de invertir en su expansión. De las 527 ubicaciones totales, 103 se han abierto a lo largo de este año.

Con 527.000 miembros, su concepto ha demostrado ser popular. Sin embargo, algunos expertos inmobiliarios de Nueva York dicen que una gran presencia de WeWork puede dañar el valor de reventa de un edificio mientras indican que el modelo de negocio de la compañía todavía tiene que probar cómo se comportaría ante una posible recesión económica.

A comienzos de este año, los fundadores de la empresa formaron una organización matriz llamada The We Company, que abarca el negocio principal (WeWork) y WeLive, un negocio creado hace 3 años para compartir apartamentos ya amueblados. También se incluye una escuela dirigida por la esposa de Neumann, Rebekah, (WeGrow), un gimnasio (WeRise) y un concepto minorista en el que los no miembros pueden reservar espacio por minuto (Made by We).