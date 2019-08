EEUU se plantea "seriamente" emitir deuda a 50 o 100 años para aprovechar el 'rally'

Los rendimientos que ofrece la renta fija a lo largo de todo el mundo están llevando a Estados Unidos a plantearse emitir deuda a muy largo plazo, hasta los 50 años, o incluso los 100, por primera vez en su historia, según declaró ayer el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en una entrevista concedida a Bloomberg.

"Todavía no se ha llegado a una conclusión, pero estamos revisando activamente la posibilidad, y es una cuestión que se está considerando seriamente", destacó el estadounidense.

De esta forma, el gigante americano estaría planteándose intentar aprovechar el momento que atraviesa el mercado de deuda para financiarse lo más barato posible. "Si las condiciones son las adecuadas, entonces anticiparé que aprovecharemos la situación para tomar prestado a muy largo plazo", añadió Mnuchin. No es la primera vez que el gobierno americano se plantea esta posibilidad y el político lo reconoció, explicando que en el pasado "se determinó que había cierto atractivo, pero no a una escala en la que tuviese sentido" hacer una emisión, reconoció. "Ha pasado el tiempo y he pensado que podía tener sentido revisar esta decisión", concluyó.

Hay que recordar que los bonos estadounidenses de más largo plazo, la referencia con vencimiento a 30 años, se encuentran en máximos históricos por precio, y ofrecen una rentabilidad en este momento del 1,99%, el mismo rendimiento que ofrecía el bono a más corto plazo del país, el que vence a 2 años, hace tan sólo tres meses, a finales del mes de mayo. En lo que va de año el inversor gana un 24% con la subida de precio -y caída de rentabildiad- que han experimentado los bonos a 30 años.

No le preocupa la curva

Los bajos tipos de interés de la parte larga de la curva, combinados con el incremento que han sufrido las rentabilidades de los bonos del Tesoro americano con vencimientos más cortos, han propiciado que la curva de tipos americana se invierta durante las últimas semanas. A Mnuchin, a diferencia de lo que piensan muchos expertos, no le parece preocupante: "Hay gente que piensa que la curva invertida puede predecir una recesión, pero yo no lo creo", explicó. Para él, esto no necesariamente significa que llegará la recesión -aunque en las últimas décadas ha sido un indicador muy fiable-, sino que indica que "los inversores creen que la Reserva Federal va a tener que recortar los tipos de interés a corto plazo. El mercado se ajusta antes que la Fed", señaló.