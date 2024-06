LLYC crece en España con la compra de la tecnológica valenciana Zeus

La consultora LLYC ha adquirido la tecnológica Zeus para impulsar de esta manera su área de análisis de datos avanzados. A través de esta operación, la firma internacional apuesta y refuerza la oferta integral del departamento de marketing.

LLYC ha cerrado con esta adquisición su tercera operación en el año 2024, la primera a nivel nacional, tras haber obtenido el 70% de la propiedad de la consultora estadounidense Lambert; y la compañía de comunicación Dattis en Colombia. La consultora española reforzaba con la última adquisición su liderazgo en el mercado latinoamericano con una inversión de 7,6 millones de euros para hacerse con el 78,69% del capital.

En el caso de Zeus, se trata de la primera apuesta por parte de LLYC en el mercado nacional fuera de Madrid y Barcelona. Para adquirir el 80% de la tecnológica valenciana ha realizado un pago fijo de 1,62 millones de euros. Así mismo, tendrá que abonar un último desembolso variable que corresponda a los niveles de resultado bruto de explotación (ebitda) proporcionales al cierre de los ejercicios de 2025 y 2026.

Entre los clientes más destacados de Zeus se encuentran Telefónica, Banco Santander, Balearia, EY, Just Eat Take Away y Ford, que son las empresas a las que ha ayudado a entender y gestionar sus datos que contribuyen al desarrollo del negocio.

De esta manera, LLYC afianza su presencia en el mercado nacional e impulsa su crecimiento para lograr su objetivo de duplicar su tamaño en los próximos cinco años.