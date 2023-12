La CNMC insta a LaLiga a no excluir a las televisiones de la comercialización de los derechos audiovisuales

LaLiga controla los derechos audiovisuales. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) ha solicitado a la competición presidida por Javier Tebas que no deje al margen a los operadores de televisión en abierto, excluidos sin motivo, para que también puedan pujar por los derechos audiovisuales de Primera División.

Sobre la mesa hay dos lotes de partidos de Primera División a partir de la temporada 24/25 hasta la 26/27. Estos incluyen cinco partidos por jornada y de una a tres jornadas sueltas con los diez partidos. Se trataría de los derechos en directo y en exclusiva para clientes residenciales en España y Andorra.

La CNMC solo ha presentado recomendaciones como el uso de criterios objetivos y evaluables. Además, de que la competición española debe definir el contenido de los derechos ofertados para que sean claros y precisos. Por otro lado, la CNMC pide a LaLiga que no incluya restricciones de publicidad y que se ciña a la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales.

Ahora bien, para las próximas cuatro temporadas, Movistar Plus y DAZN se han repartido el pastel de los derechos televisivos de la Liga. Así, entre 2022 y 2026, el fútbol español se podrá ver en una de estas dos plataformas o en otras que les acaben comprando a ellos el derecho que ya han adquirido. Sin embargo, este reparto no es al 100% igualitario, pues Movistar Plus tiene la exclusividad de tres jornadas al completo por temporada.

En 2018, LaLiga firmó el último contrato de los derechos nacionales e internacionales del fútbol español por unos 1.140 millones de euros anuales. Telefónica acordó, en concreto, pagar 980 millones al año por las temporadas 2019-2020 y 2020-2021; mientras que Mediapro se quedó por 160 millones al año el negocio de los bares; pagando además 4.485 millones por asegurarse los derechos en el extranjero hasta la temporada 2024, lo que equivale a 897 millones anuales.

Reparto de los derechos

El reparto de los derechos audiovisuales se rige bajo el Real Decreto 5/2015, de 30 de abril. La patronal reparte el 90% de los ingresos netos entre los equipos de LaLiga EA Sports(Primera División) y el 10% restante a los clubes de LaLiga Hypermotion(Segunda División).

En la máxima categoría, el 50% de los ingresos se reparte a partes iguales entre los 20 clubes participantes, mientras que la otra mitad se distribuye a la mitad entre los resultados deportivos y la implantación social. Es decir, un 25% se reparte teniendo en cuenta las últimas cinco campañas en la máxima categoría del fútbol nacional. De esta manera, cada puesto al final de la temporada contabiliza de una manera distinta con un porcentaje: un 17% para el campeón y un 0,25% para el último clasificado. Pese a tener en cuenta las últimas cinco temporadas, las más recientes son las que tienen mayor importancia, con un 35% la pasada temporada, un 20% la penúltima y un 15% por cada una de las tres anteriores.

El otro 25% que se otorga por la implantación social se logra a través de dos criterios. Por un lado, un tercio viene derivado de lo ingresos por abonos y taquillas, mediante el cual se hace una media del último quinquenio. Los otros dos tercios restantes tienen en cuenta la aportación de cada club para generar valor a los derechos audiovisuales.