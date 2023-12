Mio Group ultima una ampliación de capital del 10% que de entrada a un nuevo socio

Mio Group da los últimos retoques para poner el broche de oro a la entrada de un nuevo socio. Sin embargo, para que esto acabe sucediendo primero tendrá, todavía, que cerrar una ampliación de capital del 10%, es decir unos cuatro millones de euros. "Tenemos un candidato sobre la mesa y todo está ya bastante alineado, pero, ahora mismo, lo hemos parado. Nosotros lo que queremos hacer es una ampliación de capital para solapar posibles operaciones futuras con deuda, y que, además, dará la entrada a un nuevo socio", explica a este periódico el presidente del grupo, Yago Arbeloa.

Si este socio llegará a entrar, su participación en la compañía oscilaría entre el 5-8%. "Mis hermanos, Álvaro y Raúl, y yo seguiremos teniendo las mismas acciones que hasta ahora", confirma el presidente de Mio Group. Así, Yago posee el 72,34%, Álvaro el 11,32% y Raúl el 5,89%.



El objetivo principal de Mio Group es que esta ampliación vaya solapada con un proceso de M&A, sin embargo, en el último año las estimaciones del mercado no han sido muy buenas. "Hemos estado castigados, pero como todo el BME Growth. A mi no me preocupa la evolución de la acción, con la salida a bolsa buscábamos notoriedad y transparencia y lo hemos logrado", explica Arbeloa . A pesar de esto desde la compañía son optimistas y el presidente asegura que "no creo que tengamos tan mala suerte de no conseguir todo en los próximos meses".

Margen bruto

El foco de la compañía está en el margen bruto. "Nuestra métrica clave es este margen bruto, porque mide dos cosas: el tamaño de compañía y los servicios de valor que estamos dando a nuestros clientes. Mientras consigamos que esa métrica vaya hacia arriba, yo estaré, por lo menos, parcialmente satisfecho. Es cierto que hay que trabajar también en la parte de rentabilidad, pero no es una preocupación", explica el presidente. De cara a este 2024, Yago Arbeloa espera que su propuesta tecnológica y su apuesta por el talento funcione bien. "Nosotros le dejamos claro a nuestros clientes que la IA no quita puestos de trabajo, sino que genera eficiencia de costes y mejora la rentabilidad". Mio Group tiene unas claras aspiraciones a nivel internacional.

El crecimiento inorgánico es una de sus grandes apuestas desde el primer día y sus últimas acciones confirman que esta tendencia no ha cambiado. En agosto, adquirieron el 13,85% de Firma, copando ya el 64,88%. Además, a finales de 2023, MioGroup ha cerrado la adquisición total de Dendary y la compra del 35% de SuperReal. Además, el presidente asegura que "tenemos reuniones cada semana con terceros potenciales, ya que queremos seguir comprando empresas para reforzarnos, sobre todo, en el área de inteligencia de negocio".

Respecto a su papel como consultora Arbeloa explica que "la diferenciación que tenemos con el mercado es cómo orientamos los productos. Nosotros llamamos a la consultoría como la inteligencia de negocio, entrando desde ahí creemos que somos capaces de entender el negocio de nuestros clientes y desarrollar una estrategia conjunta. En la parte de medios y adquisición de clientes y luego en toda la parte de marketing de clientes. Nosotros como consultora no entregamos un simple powerpoint y ya, nosotros acompañamos a los clientes en todo el proceso y hacemos la ejecución".

Planes internacionales

La compañía pretende impulsar su estrategia de internalización, con el fin de llegar a más países y conseguir una estructura más grande para poder abordar el crecimiento. "No abrimos sedes en todos los países en los que operamos. Sin embargo, hemos visto que Latinoamérica es un mercado muy interesante porque todos nuestros clientes españoles normalmente tienen operaciones allí. Por eso, estamos mirando para iniciar más operaciones en la región, aunque no abriremos mucho más el año que viene, porque con lo que tenemos está bien para pelearnos en 2024", afirma Yago Arbeloa.