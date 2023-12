Cultura desbloquea las ayudas de HBO, Netflix y Disney al cine en catalán

A pesar de ser un requerimiento desde la aprobación de los Presupuestos de 2022, el Ministerio de Cultura no había desarrollado el mecanismo para que las plataformas como HBO, Netflix y Disney+ contribuyesen al fondo de fomento audiovisual en lenguas cooficiales. Precisamente Disney+ entendía que al no estar habilitado el medio para hacer las aportaciones no se le debían exigir, algo que la CNMC declinó. Y tras la consulta de la firma estadounidense, el departamento hoy liderado por Ernest Urtasun desbloqueó la vía para realizar las contribuciones.

Fue el pasado mes de noviembre cuando el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) creó un sistema de aportaciones a una cuenta bancaria como forma de contribuir a los fondos indicados.

De hecho, fuentes de Disney+ explican a elEconomista.es que fue "a raíz de su consulta a la CNMC" que se habilitó la vía. "Intentamos hacer la contribución correspondiente al Fondo de fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano antes del final de nuestro año fiscal, pero no pudimos porque no se había habilitado aún un mecanismo para contribuir a dicho fondo", añaden.

El vehículo no era, eso sí, la única manera de contribuir a lo aprobado en los Presupuestos a instancias de ERC. La CNMC señaló que las plataformas podían cumplir con la obligación a través de producción propia o coproducciones o realizar aportaciones financieras a empresas que sí desarrollen obras en lenguas cooficiales.

Disney+ sostiene que ha cumplido siempre con lo que marca la ley en cuanto a la financiación de obra europea y que hará lo mismo con la financiación del cine en lenguas como el catalán, el vasco y el gallego. "La compañía tiene un histórico de cumplimiento de obligación de financiación de obra europea con enormes excedentes año tras año desde hace más de una década, y en el ejercicio 2023 se han multiplicado por diez las inversiones que resultan de la obligación", defiende.

Antes de la reacción de Cultura, la CNMC sí le permitió a las plataformas aplazar el pago los próximos ejercicios una vez se habilitase el fondo.

La ley valió unos Presupuestos

La financiación al cine en lenguas cooficiales fue un punto clave en las negociaciones que PSOE y ERC mantuvieron a finales de 2021 para aprobar los Presupuestos. La formación soberanista empezó pidiendo que las plataformas como HBO, Netflix y Disney+ garantizaran un 6% de su contenido en catalán, vasco o gallego, pero el pacto finalmente se alcanzó con la obligatoriedad de destinar el 0,5% de su beneficio a la producción en estos idiomas.



El Ejecutivo se comprometió de volver a dotar el fondo de la ley del Cine para la producción en lenguas cooficiales, financiar el doblaje y exigir que las plataformas introduzcan en su oferta las versiones dobladas y con subtítulos, si existen.