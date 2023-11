Disney+ trata de ahorrarse el pago de las ayudas al cine en catalán

Pedro Sánchez sacó adelante los Presupuestos de 2022 tras llegar a un acuerdo con ERC para que las plataformas audiovisuales destinasen el 0,5% de sus beneficios a la producción de cine y series en las lenguas cooficiales del Estado. El problema, el mecanismo para ejecutar estos pagos todavía no se ha desarrollado, lo que ha aprovechado Disney+ para ponerse en contacto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y hacerle saber que, según sus criterios, no debería hacer frente a estas cantidades. La respuesta del regulador ha sido negativa, aunque sí le abrió la puerta a aplazar el pago de las ayudas.

Según consta en una resolución de la sala de supervisión regulatoria del pasado 19 de octubre, la matriz de Disney+ en los Países Bajos se dirigió a la institución para preguntar si existía la obligación de financiar obras audiovisuales en las lenguas catalán, vasco y gallego "a pesar de la ausencia de desarrollo reglamentario".

Para la organización, al no estar preparado el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Fondo de fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano no debería estar obligado a hacer frente a las obligaciones. "No debería plantearse ni la acumulación de la obligación ni la imposición de sanciones por incumplir la obligación", sostiene.

Las plataformas como Disney+ también pueden cumplir con la ley a base de financiación propia

La CNMC no obstante rechaza las tesis de la organización y le obliga a hacer frente a esta normativa, que entró en vigor este 2023 en base a los ingresos de 2022. "La norma no requiere de desarrollo reglamentario previo a su entrada en vigor", señala. Además, le advierte que la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) ya regula la financiación de obra europea "en tanto no entre en vigor la normativa de desarrollo correspondiente a esta obligación".

La institución además recuerda que el fondo no es la única vía para cumplir con la ley. Las plataformas pueden participar con producción propia o coproducciones o realizar aportaciones financieras a empresas que sí desarrollen obras en lenguas cooficiales.

Pese a ello, Competencia sí abre la puerta a que se permita a Disney aplazar los pagos al no estar desarrollado el mecanismo de aportación al fondo. La plataforma debería acreditar "la imposibilidad de cumplir con la obligación de financiación de productores independientes en lenguas cooficiales". Así, se podría acumular las obligaciones para próximos ejercicios sin sanción, siempre que fuese por una causa justificada, como la falta del programa para las ayudas.

Además, la CNMC avisa al gigante estadounidense que monitorizará que las subvenciones acumuladas se satisfagan "en los ejercicios subsiguientes", ya sea con la aportación al fondo de protección -una vez esté habilitado- o con el resto de las fórmulas que ampara la LGCA.

Una norma que sacó adelante unos Presupuestos

La financiación al cine en lenguas cooficiales fue un punto clave en las negociaciones que PSOE y ERC mantuvieron a finales de 2021 para aprobar los Presupuestos. La formación soberanista empezó pidiendo que las plataformas como Disney+, Netflix o HBO garantizaran un 6% de su contenido en catalán, vasco o gallego, pero el pacto finalmente se alcanzó con la obligatoriedad de destinar el 0,5% de su beneficio a la producción en estos idiomas.

El ejecutivo se comprometió de volver a dotar el fondo de la ley del Cine para la producción en catalán y otras lenguas, financiar el doblaje y exigir que las plataformas introduzcan en su oferta las versiones dobladas y con subtítulos, si existen.