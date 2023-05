La cuenta atrás de 'Sálvame': La productora anuncia un ERE a los trabajadores

'Sálvame' tienes los días contados en la parrilla televisiva y ahora el futuro de sus trabajadores está en el aire. La Fábrica de la Tele, la productora, anuncia un ERE para su plantilla, aunque todavía desconocen a cuanta gente afectará.

Hace unos días, la productora aseguraba que se aplazaba el ERE a los 150 trabajadores, la mitad de la plantilla, que pendían de un hilo. El procedimiento comienza ahora, aunque tiene unos plazos legales, por lo que todavía no se puede saber a cuentas personas afectará dicho ERE.

No obstante, desde la productora alegan que "va a ver nuevos proyectos con Mediaset en los que se recolocarán a varias personas, pero no al 100%. Al no saber a cuanta plantilla afectará no podemos hacer especulaciones". Todavía no se sabe la tipología de estos nuevos programas que ya se están negociando y están en marcha por parte de la cadena y de la productora.

Fuente de la productora aseguran que "la comunicación a los trabajadores no ha sido por email", pues primera se ha comunicado al Comité de Empresa y después se ha colgado la información en la intranet corporativa.

El fin de ´Sálvame´

La eliminación de Sálvame supone un tiro en el pie para Mediaset, que controla un 30% de la productora del programa, La Fábrica de la Tele. Lo llamativo es que el resto del capital se divide entre Adrián Madrid, hijo del primer presidente de Castilla y León, el socialista Demetrrio Madrid; y Óscar Cornejo, exmarido del candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni. Peras Producciones Audiovisuales, controlada en su totalidad por Madrid, tiene un 34,99% del capital de La Fábrica de la Tele, mientras que el otro 34,99% restante está en mano de la empresa de Cornejo, Manzanas Producciones Audiovisuales.

La eliminación de Sálvame llega en un momento de guerra interna en la cúpula directiva de Mediaset. La línea editorial y la posibilidad de lanzar una oferta para hacerse con el control de Prisa ha desencadenado una batalla sin precedentes entre los órganos ejecutivos de la compañía, con Borja Prado, el presidente, por un lado, y los consejeros delegados, Alessandro Salem y Massimo Musolino, por el otro.

Prado quiere abandonar la 'telebasura' y apostar por una línea editorial de centro derecha, mientras que Salem sigue primando el entretenimiento y en una entrevista con El País quiso dejar claro que el que manda es él.