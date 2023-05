RTVE pierde 16,4 millones tras la cancelación de cinco programas fallidos

RTVE no está en su mejor momento. El grupo audiovisual ha perdido 16,4 millones de euros a raíz de la cancelación de cinco de sus programas de esta temporada. Además, la compañía tiene que hacer frente a una deuda hasta marzo de 284,2 millones.

"Hemos tenido algunos grandes aciertos y otras apuestas que están resultando fallidas", explicó Elena Sánchez, presidenta de RTVE, ante la pregunta parlamentaria del Partido Popular. Entre los cinco programas que han fracaso se encuentra Días de Tele, con un gasto total de 5,64 millones. Con un coste que ronda los 3 millones de euros está Vamos a llevarnos bien, 3,56 millones; Plan de Tarde, 3,5 millones y Todos contra 1, 3,13 millones. Y, por último, está 10.000 días, con el menor coste hasta el momento, 609.752 euros, y siendo una producción íntegramente de la cadena.

Días de Tele fue contratado por un importe de 5,63 millones de euros a La Coproductora. No obstante, las audiencias no han sido las esperadas y los gastos por cada capítulo han llegado a ascender a 434.129 euros. Al concurso Todos contra 1, de Zeppelin Televisión, tampoco le ha ido mejor. RTVE compró el programa por 5,19 millones, pero tras la emisión del sexto capítulo fue cancelado ya que cada capítulo suponía un gasto de 522.592 euros. Algo similar ocurrió con Vamos a llevarnos bien. El programa fue contratado por valor de 3,52 millones a The Pool Talent Management y no sobrevivió más allá del primer episodio. Sin embargo, esta previsto que este verano se retome su emisión con un nuevo diseño.

A Tesseo Producciones, por otro lado, se le encargó la producción de 24 episodios para Plan de tarde por un importe total de 3,26 millones. De momento solo han sido emitidos 15 capítulos, lo que supone un coste de 2,24 millones de euros, ya que cada emisión tenía un gasto de 149.525 euros.

Una deuda mayor

La deuda de la compañía se sitúa en 284,2 millones de euros hasta marzo, un aumento del 14,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Desde RTVE aseguran, en otra de las preguntas parlamentarias del PP, que esto se debe a que "aún no se ha cobrado la liquidación de las aportaciones de los operadores de televisión y de telecomunicaciones correspondiente a la regularización de 2022".

Además, añaden que durante febrero se realizó un pago a la UEFA por valor de 22,2 millones, según lo estipulado en el calendario de pagos y para conseguir los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol.