MFE aceptará la opa sobre Mediaset aunque logre menos del 85%

Quedan a penas cuatro días para que finalice el plazo de aceptación de la opa de MFE-Media For Eupore sobre Mediaset. Los accionistas tienen hasta el 1 de julio para decidir si apoyan a la compañía de la familia Berlusconi o por si en su defecto rechazan sus planes, y todo apunta a que es la primera opción la que va ganando. Según ha podido saber elEconomista.es por fuentes cercanas a la operación, los accionistas institucionales van a aceptar la oferta lanzada por la matriz italiana de forma mayoritaria.

Para que la oferta sea exitosa MFE debe lograr una aceptación mínima del 66,15% -del capital que no controla- lo que supondría hacerse con el 85% de la dueña de Telecinco, aunque sus planes a largo plazo van más allá, el objetivo es lograr un apoyo mínimo del 90% lo que le convertiría en la dueña del 95,5%. Estas mismas fuentes aseguran que si finalmente la aceptación mínima no llega al 85%, aunque esperan que se quede cerca, están dispuestos a aceptar una oferta inferior. Lo que si parece descartado a corto plazo es llegar al 95,5% que necesita MFE para excluir a la española de bolsa ya que no cuentan con el apoyo de los minoritarios. Para poder solucionar este escollo, estas mismas fuentes aseguran que MFE ha contratado a Georgeson para acelerar la búsqueda de minoritarios.

Berlusconi cuenta con el apoyo de grandes accionistas. Desde que comunicó sus planes a mediados del mes de marzo han sido varios los accionistas que o bien han entrado en su capital o bien han aumentado su participación. La primera en entrar fue Norges Bank, se estrenó en Mediaset al día siguiente de la que opa fuera oficial y en la actualidad es dueña de un 1%. Si se tienen en cuenta todos los cambios que se han producido desde entonces un 10,5% del capital de la española tiene nuevo dueño. Hay que tener en cuenta que Silvio Berlusconi ya es propietario del 55,69%.

Los tres últimos cambios los notificó la CNMV el pasado 20 de mayo, dos entradas y un aumento. Este último lo protagoniza Josep Oughourlian, el actual presidente de Prisa. El máximo accionista de la dueña de El País ha pasado de poseer el 1,04% a un 1,36% y la cosa no queda ahí. El fondo que él mismo controla, Amber Capital, es una de las nuevas entradas, con una participación que asciende hasta el 1,02%.

Se entiende que estos nuevos accionistas apoyarán a MFE en su oferta, pero se trata de mera especulación, lo que sí se sabe el Consejo de Administración de Mediaset recomienda de manera unánime aceptar la oferta. A mediados de junio emitió un informe favorable confirmando que la oferta es "adecuada". Cinco de sus consejeros han desvelado además que suscribirán la opa: el presidente de la compañía Borja Prado, dueño de 8.219 acciones; el consejero delegado Paolo Vasile (110.885) y los consejeros Massimo Musolino (43.054 títulos), Mario Rodríguez Valderas (26.717) y Javier Díez de Polanco (3.000).