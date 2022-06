El Consejo de Mediaset recomienda aceptar la OPA de MFE

El Consejo de Administración de Mediaset ha aprobado por unanimidad de todos sus miembros un informe que recomienda aceptar la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) realizada por MFE-MediaorForEurope, el conglomerado de medios del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, por considerar que es "adecuada".

El Consejo de Mediaset había acordado hace una semana aceptar la oferta mejorada de MFE y emitir un informe favorable confirmando que es adecuada, así como a llevar a cabo determinadas actuaciones con el objetivo de permitir que el mayor número de accionistas de Mediaset España reciban información detallada de la oferta mejorada y del informe favorable del consejo de administración de la sociedad.

La decisión del consejo se ha basado en particular de las opiniones de razonabilidad ('fairness opinions'), desde un punto de vista financiero, de Citi de fecha 9 de junio de 2022 y de Deutsche Bank de fecha 7 de junio de 2022, así como de la información contenida en el Folleto.

En cualquier caso, el Consejo precisa que la decisión de aceptar o no la Oferta es una decisión individual y libre que corresponde exclusivamente a cada uno de los accionistas de la Sociedad, en función de sus particulares intereses y circunstancias.

MFE-Mediaforeurope mejoró la pasada semana la contraprestación en efectivo de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada sobre el 44,31% de Mediaset España, desde 3,72 euros hasta 4,32 euros por cada 2 acciones del grupo español, lo que supondría un desembolso aproximado de 300 millones de euros, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La mejora de la contraprestación en efectivo se efectuó en el marco de un acuerdo de cooperación entre sendos grupos.

La contraprestación de la OPA, admitida a trámite el pasado 29 de abril, es de tipo mixto y consiste en el canje de 624.435.408 acciones A de nueva emisión de MFE-Mediaforeurope y un desembolso en efectivo que ahora asciende a 299,7 millones de euros, frente a los 258 millones anteriores. La otra parte de la contraprestación se mantiene en 9 acciones A de nueva emisión del oferente.

La OPA se dirige al 100% del capital de Mediaset España, si bien se excluyen de la misma 174.402.720 acciones representativas del 55,69% del capital que pertenecen directa e indirectamente al oferente y se encuentran inmovilizadas, por lo que se extiende de forma efectiva a 138.763.424 acciones de la filial española de Mediaset representativas del 44,31% de su capital social.

La OPA ya cuenta con la autorización de la CNMV. La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación mínima del 66,15% de las acciones a las que se dirige la oferta (el 29,31% del capital de Mediaset España). El cumplimiento de esta condición supone para MFE aumentar su participación del 55,69% a un 85% del capital, al menos.

El plazo de aceptación será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil. El oferente declaró en el folleto que si se cumplen los requisitos de la legislación sobre OPA, exigirá la venta forzosa, lo que conllevará la exclusión de Mediaset España. En ese caso, MFE solicitará la admisión en las bolsas españolas de las acciones A.

Si no se cumplen los requisitos de 'squeeze-out', las acciones de Mediaset España se mantendrán en bolsa. En un plazo no inferior a 6 meses, MFE no descarta una operación de fusión mediante absorción por MFE de Mediaset España que conllevaría su extinción y exclusión.

En ese caso, MFE solicitará la admisión de las acciones A en las bolsas españolas. Por lo que se refiere a la emisión de las acciones A, MFE no emitirá ningún folleto y publicará de forma separada en su página web, al tiempo de la autorización de la oferta por la CNMV, un documento con la información marcada por la normativa ya que se ha acogido a la exención de folleto recogida en el Reglamento europeo.