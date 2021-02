El Gobierno espera lograr esta semana el acuerdo para renovar el Poder Judicial

Xavier Gil Pecharromán Madrid

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado este martes que el Ejecutivo espera cerrar esta semana un acuerdo con el PP para renovar todo el paquete de órganos constitucionales cuyo mandato ha caducado, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, RTVE o el Defensor del Pueblo.

"Ojalá en el transcurso de esta semana se pueda llegar a un acuerdo sobre estas instituciones", ha asegurado en el transcurso de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha dado también la bienvenida a la "al menos aparente actitud de los populares de llegar a un acuerdo, al haber retomado las negociaciones". No obstante, la portavoz ha dejado patente que los negociadores lo hacen en nombre de todo el Gobierno, no solo del PSOE, lo que incluye a Unidas Podemos (UP).

A este respecto, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguraba que "Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar el Consejo y ha recalcado que es un "paso importante que el PSOE acepte esta condición de Pablo Casado de apartar a la formación morada".

Sin embargo, esta afirmación también ha sido hoy desmentida por el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha manifestado que confía en que el primer partido de la oposición recapacite y "se avenga a un acuerdo sin chantajes ni vetos".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, por su arte, afirmaba que "no hay novedades en este minuto del partido", al tiempo que ha evitado valorar si el PP ha vetado a algunos magistrados, que considera afines a Podemos como podrían ser Victoria Rosell o José Ricardo de Prada.

También ha entrado en el debate sobre la situación actual de las negociaciones el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien ha espetado que le resultaría del todo inaceptable la imposición de vetos en la renovación del Poder Judicial", calificando de ensoñación la idea de volver al bipartidismo para elegir su composición. "Eso no va a ocurrir", ha dicho con rotundidad.

Mientras tanto, la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha calificado esta mañana en una entrevista radiofónica a Iglesias como el "burro de Troya", criticaba el "reparto de cromos entre el PSOE y el PP, un espectáculo que se asume como normal y que, a mi juicio, no lo es".

Rectificación en el Pleno

Al hilo de estas declaraciones, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha visto obligado, finalmente, a incluir en el orden del día del Pleno del próximo jueves los ocho nombramientos de cargos judiciales que decidió el lunes paralizar ante la posibilidad de un inminente acuerdo, después de que ocho vocales, pertenecientes tanto al bloque conservador como progresista. solicitaran por escrito este martes su debate.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ señala en su artículo 18.5 que los vocales del órgano tienen derecho a formular propuestas escritas y a su inclusión en el orden del día.